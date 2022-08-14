إذا كنت تعاني من فقدان الشهية اقرأ الآتي

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأحد، عن مرض فقدان الشهية العصبي، وهو اضطراب في الأكل يتسم بفقدان الوزن، وصعوبات في الحفاظ على وزن مناسب للطول والعمر والقوام، وتشوه صورة الجسد عند كثير من الأفراد.

وتوضح نشرة المعهد علامات وأعراض فقدان الشهية، ومضاعفات ومخاطر فقدانها الصحية، إضافة إلى الأسباب وأنواع العلاجات التي قد تستغرق وقتا طويلا وتختلف من شخص لآخر.

يركز الأشخاص المصابون بفقدان الشهية عمومًا عدد السعرات الحرارية وأنواع الطعام الذي يتناولونه.

يمارس بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أيضًا رياضات قاسية، ويحفزون القيء ويستخدمون الملينات.

يمكن أن يؤثر فقدان الشهية على الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس والأعراق.

وجد المؤرخون وعلماء النفس أدلة على ظهور أعراض فقدان الشهية منذ مئات أو آلاف السنين.

علامات وأعراض فقدان الشهية:

تشمل علامات وأعراض فقدان الشهية ما يلي:

– إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، فسيكون وزنك وطولك أقل من المتوقع بالنسبة لعمرك.

– إذا كنت بالغًا، ولديك مؤشر كتلة جسم (BMI) منخفض بشكل غير عادي.

– عدم تناول الوجبات، أو تناول القليل جدًا من الطعام، أو تجنب تناول أي أطعمة ترى أنها تسبب السمنة.

– الاعتقاد بأنك سمين عندما يكون وزنك صحيًا أو تعاني من نقص الوزن.

– تناول الدواء لتقليل الجوع (مثبطات الشهية).

– توقف الدورة الشهرية (عند النساء اللائي لم يصلن إلى سن اليأس)، أو لم تبدأ (عند النساء والفتيات الأصغر سنًا).

– مشاكل جسدية، مثل الشعور بالدوار أو الدوخة أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد.

قد يصيب بعض الأشخاص المصابين بفقدان الشهية أنفسهم بالمرض، أو يقومون بقدر كبير من التمارين الرياضية، أو يستخدمون الأدوية لمساعدتهم على التبرز (أدوية مسهّلة) أو لجعلهم يتبولون (مدرات البول) لمحاولة منع أنفسهم من اكتساب الوزن من أي طعام يأكلونه.

المخاطر الصحية لفقدان الشهية:

يمكن أن يؤدي فقدان الشهية طويل الأمد إلى مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بعدم الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة (سوء التغذية).

لكن هذه عادة ما تبدأ في التحسن بمجرد عودة عاداتك الغذائية إلى طبيعتها.

تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

– مشاكل في العضلات والعظام – بما في ذلك الشعور بالتعب والضعف وهشاشة العظام ومشاكل النمو البدني لدى الأطفال والشباب.

– مشاكل الخصوبة.

– فقدان الدافع الجنسي.

– مشاكل في القلب والأوعية الدموية – بما في ذلك ضعف الدورة الدموية وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وأمراض صمام القلب وفشل القلب وتورم القدمين أو اليدين أو الوجه (وذمة).

– مشاكل في الدماغ والأعصاب – بما في ذلك النوبات وصعوبات التركيز والذاكرة.

– مشاكل في الكلى أو الأمعاء.

– وجود جهاز مناعي ضعيف أو فقر دم.

يمكن أن يعرّض فقدان الشهية أيضًا حياتك للخطر، حيث انه الأسباب الرئيسية للوفيات المتعلقة بمشاكل الصحة العقلية.

قد تكون الوفيات بسبب فقدان الشهية ناتجة عن مضاعفات جسدية أو انتحار.

أسباب فقدان الشهية العصبية:

لا نعرف بالضبط ما الذي يسبب فقدان الشهية واضطرابات الأكل الأخرى. قد تكون أكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل إذا:

– كان لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك تاريخ من اضطرابات الأكل أو الاكتئاب أو إدمان الكحول أو المخدرات

– تعرضت لانتقادات بسبب عاداتك الغذائية أو شكل جسمك أو وزنك.

– كنت مهتمًا بشكل مفرط بالنحافة، خاصة إذا كنت تشعر أيضًا بالضغط من المجتمع أو وظيفتك- على سبيل المثال، راقصات الباليه أو الفرسان أو العارضون أو الرياضيون.

– لديك قلق أو تدني احترام الذات أو شخصية هوسية أو تسعى إلى الكمال.

– تعرضت للاعتداء الجنسي.

علاج فقدان الشهية العصبي:

يمكنك التعافي من فقدان الشهية، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا وسيختلف التعافي من شخص لآخر.

سيتم تصميم خطة العلاج الخاصة بك ويجب أن تفكر في أي دعم آخر قد تحتاجه، مثل الاكتئاب أو القلق.

إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا ، فيجب أن يُعرض عليك نوع من العلاج بالكلام لمساعدتك في إدارة مشاعرك بشأن الطعام والأكل حتى تتمكن من تناول ما يكفي لتكون بصحة جيدة.

تشمل العلاجات بالكلام التي يشيع استخدامها لعلاج فقدان الشهية لدى البالغين ما يلي:

– العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

– علاج مودسلي لفقدان الشهية العصبي للبالغين (مانترا).

– الإدارة السريرية الداعمة المتخصصة (SSCM).

– إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، فيجب أن تحصل على علاج أسري.

قد يُعرض عليك أيضًا نوع آخر من العلاج بالكلام، مثل العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج النفسي الذي يركز على المراهقين.

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