إذا كنت تكره عملك.. اطرح هذه الأسئلة على نفسك

علاء علي عبد

ترى ما الذي يمثله لك يوم الأحد باعتباره الذي يلي عطلة نهاية الأسبوع والعودة للعمل من جديد؟ لو كان هذا السؤال يثير الضيق في نفسك كونك لا تحب العمل الذي تقوم به فاعلم على الأقل أنك لست وحدك من ينتابه مثل هذا الشعور، فالكثير من الموظفين يعانون الضيق نفسه وربما بدرجة أعلى.

لكن، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا، فإن مسألة تقديم المرء الاستقالة من عمله ليست بالقرار السهل، بل يجب عليه أن يفكر مليا بهدوء قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة الضخمة.

فيما يلي سنستعرض عددا من الأسئلة التي يمكن للمرء لو أجاب عن معظمها بكلمة “نعم” أن يدرك بأن قرار تركه عمله الحالي صائب إلى حد كبير: