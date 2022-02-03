إذا كنت جائعا قبل النوم.. إليك 5 أصناف صحية

عمان- الغد- إذا أراد الشخص أن يحافظ على حالة صحية جيدة، فعليه أن يتخلى عن فكرة الأكل قبل النوم، لكن هذه الفكرة تبدو مثالية، فالإنسان ربما يجوع قبل أن يأوي إلى الفراش، فما العمل؟، بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز عربية”.

ويقول موقع “هافينغتون بوست” الأميركي، إن ما تختاره من طعام قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب قدرة على الوصول إلى أرض الأحلام بشكل سليم وسريع.

ونقلت عن خبراء في التغذية قولهم إن هناك أصنافا عدة يسمح بتناولها قبل النوم، وهي على النحو الآتي:

الجوز: إن قرقرة المعدة في الليل تعني أن جسمك يخبرك بحاجته إلى مزيد من السعرات الحرارية والمواد المغذية، لذلك عليك أن تتناول طعاما، حتى لا تكون هناك تداعيات على صحتك لاحقا.

وللجوز قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد على درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني.

وللجوز قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد على درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني. الموز: بجانب طمعه اللذيذ، يمكن أن يساعدك الموز على النوم السريع، فهو يحتوي على البوتاسيوم، الذي هو مرخ طبيعي للعضلات، وفيه أيضا التربتوفان المنخفض المستوى، الذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يساعد على نوم هانئ.

وعلى الشخص أن يضع في الحسبان أن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر، وهذا يعني أن كثيرا من السكر يمكن أن يعرقل عملية النوم.

وعلى الشخص أن يضع في الحسبان أن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر، وهذا يعني أن كثيرا من السكر يمكن أن يعرقل عملية النوم. المكسرات المغطاة بالشوكولاته: لنكن صريحين مع أنفسنا، فكلنا نرغب بشيء حلو المذاق قبل النوم، والحل ممكن في المكسرات المغطاة بالشوكولاته قبل النوم، فهي تسهم في سد الجوع.

وينصح هناك بتناول تلك التي تحتوي على الشوكولاته الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة، فلا مجال للإكثار منها.

وينصح هناك بتناول تلك التي تحتوي على الشوكولاته الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة، فلا مجال للإكثار منها. الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت: إذا كنت مستعدا لبذل مزيد من الجهد، فيمكنك خلط عدد من الأطعمة مثل الزبادي مع الفواكه مثل التوت. وتعد هذه الوصفة مثالية، فهي توازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، فاالكربوهيدرات موجودة في التوت واللبن، والبروتين في الزبادي، والدهون في اللوز.

وهذا يساعد على الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.

وهذا يساعد على الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز. كعكة الأرز وزبدة الفول السوداني: هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم، لأن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتين والدهون وكعك الأرز يحتوي على الكربوهيدرات، ما يعني هنا تحقيق معادلة التوازن، كما في الصنف السابق.

الفطر المجفف: ربما لم تجد هذه الأشياء في المنزل، لكن هناك أنواع من الفطر، ولا سيما شيتاكي، هو أحد أفضل مصادر فيتامين “د” النباتي، وهو يساعد على الراحة أثناء الليل.