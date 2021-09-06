إرادة الفلسطينيين تُحطّم أقوى حصون الاحتلال

يقع سجن جلبوع قرب مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، وهو من أشد السجون “الإسرائيلية” تحصيناً.

ويطلق عليه وصف “الخزنة الحديدية” من شدة تحصينه وإجراءات الأمن المتبعة داخله.

وسجن جلبوع جديد نسبيًا، ويقع في غور بيسان بجوار سجن شطة القديم، ويعتبر جزءًا منه، وافتتح في نيسان 2004 ويتكون من خمس أقسام وفي كل قسم هناك 15 غرفة وتتسع كل غرفة إلى 8 أسرى.

ومع بداية افتتاحه تم نقل مجموعة اعتبرت من النواة الصلبة للأسرى من كافة السجون مكونة من 70 أسيراً من مختلف التنظيمات، ضمن مخطط “إسرائيلي” يستهدف عزل النشطاء من الأسرى في هذا السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة ومعقدة، بل ويعتبر حسب مصادر “إسرائيلية” السجن الأشد حراسة، حيث شُيد بإشراف خبراء أيرلنديين.

وباختصار، السجن قلعة حصينة أٌقيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ ويحاط بجدار ارتفاعه تسعة أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون، وقد نصب على جميع نوافذ السجن حديد يطلق عليه “حديد نفحا” وهو عبارة عن قضبان مصنعة من الحديد والأسمنت ” لم يتمكن أحد في العالم حتى اليوم من نشره “.

وقد تم إدخال ” عنصر سري ” تحت أرضية السجن، ولا يسمح بالحفر، وإن تم إخراج جزء من الباطون الذي يغطي أرض السجن يتحول لون أرضية الغرفة إلى لون آخر يشير إلى محاولة حفر خندق.

وكالة القدس للأنباء