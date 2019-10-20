آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد – أسماء

منذ 23 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد غسان إيليا نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تاليا اعتبارا من تاريخ 20 تشرين الأول 2019:1- سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشر.
2- سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطراونة.
3- سعادة السيدة بيان أحمد يوسف التل.
4- سعادة السيد عمر خير الدين المعاني.
5- سعادة السيدة منى غياث منير سختيان.
6- سعادة السيد فيصل وسيم إبراهيم حقي.
7- سعادة السيد عدي نايف السلامين.
8- سعادة السيدة غدير محمد محمود خفش. – بترا

مقالات ذات صلة

الصفدي يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

منذ 56 دقيقة

الملك يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

منذ 59 دقيقة

الملك يستقبل رئيسة وزراء النرويج

منذ ساعة واحدة

الملك يزور معهد ماركا للتدريب المهني

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock