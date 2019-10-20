إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد – أسماء

عمان– صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد غسان إيليا نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تاليا اعتبارا من تاريخ 20 تشرين الأول 2019:1- سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشر.

2- سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطراونة.

3- سعادة السيدة بيان أحمد يوسف التل.

4- سعادة السيد عمر خير الدين المعاني.

5- سعادة السيدة منى غياث منير سختيان.

6- سعادة السيد فيصل وسيم إبراهيم حقي.

7- سعادة السيد عدي نايف السلامين.

8- سعادة السيدة غدير محمد محمود خفش. – بترا