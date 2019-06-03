إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد- صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع ضباط في المن العام إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، وتاليا الأسماء:

من رتبة عقيد الى رتبة عميد

عقيد خضر محمد ابراهيم ال خطاب

عقيد تامر سليم ذياب المعايطه

عقيد محمد محمود محمد العمري

عقيد فراس سامي احمد الصعوب

عقيد عاطف ابراهيم سلامه العموش

عقيد مروان زهير عبدالكريم الحياري

عقيد غازي محمد كساب المجالي

عقيد محمود سليمان جبريل القطيشات

عقيد نورز محمدخير عبدالرزاق هاكوز

عقيد عبدالله خالد محمد البدور

عقيد ركن راكان محمد محسن الذنيبات

عقيد ركن باسل محمد عيد حويطات

عقيد طلال طايل عبدالرزاق العبداللات

عقيد محمد محمود دوجان المشاقبه

عقيد وحيد عايد موسى النوافله

عقيد محمود احمد محمد القرعان

عقيد شاهر عبدالرحيم احمد حوراني

عقيد موسى محمد عبدالرحمن حياصات

عقيد عماد عواد علي الريالات

عقيد علي عبدالمحسن زامل العقيلي

عقيد بلال محمد علي العمري

عقيد عبدالله موسى مشحن ابوكركي

عقيد ممدوح دميثان ارفيفان المجالي

من رتبة مقدم الى رتبة عقيد

مقدم امين سليمان ضيف الله ابوعبطه

مقدم انور عليان رضوان الخرابشه

مقدم علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان

مقدم احمد طالب محمد الزعبي

مقدم باسم حمدان سالم العنيزات

مقدم احمد محمد عبدالرحمن السميرات

مقدم محمود احمد محمد النعامنه

مقدم محمود عبدالكريم احمد عقيل

مقدم رائد شحاده محمود العساف

مقدم ركن محمد مسند مفضي السواريه

مقدم وائل نمر احمد سليمان الرياحنه

مقدم فواز فرحان عيد السرحان

مقدم ايمن ابراهيم عبدالمهدي الصرايره

مقدم عادل عبدالرزاق خليل ابو حجر

مقدم غازي محمد عبدالرحمن الرعود

مقدم محمد عبدالمهدي احمد هزايمه

مقدم محمود خلف محمد ردايده

مقدم سلطان “محمدعلي” مبارك النهار

مقدم عبدالرحمن حمد سليمان العموش

مقدم ركن نذير عبدالقادر احمد الحميمات

مقدم رعد احمد سالم الديات

مقدم فادي مصطفى يوسف العطيات

مقدم باسم مفلح شاهر السلامه

مقدم ركن مهند حمود عبدالكريم الشبلي

مقدم طارق محمد حمد جوارنه

مقدم عمر كمال جميل الدباس

مقدم ساهر محمد مهاوش العطيوي

مقدم محمد خلف مفلح السواعير

مقدم ركن موفق مشعل هزيل السنيد

مقدم قاسم عطاالله مسلم البطوش

مقدم بسمه سالم سحيمات الحجايا

مقدم منى احمد عبدالله ابو عوده

مقدم صهيب حسين محمود العطيات

مقدم نزار صلاح حسن الكراسنه

مقدم زياد زهير احمد الرواشده

مقدم محمد احمد خليف الخرابشه

مقدم شاهر يوسف عبدالله الزيادات

مقدم ايمن جبريل سليمان الهباهبه

مقدم ظاهر سالم مكازي الجريبيع

مقدم نواف راشد خضر الهروط

من رتبة رائد الى رتبة مقدم

رائد محمد نواف عايد المجالي

رائد محمد حامد حسن ابراهيم

رائد ايمن صالح محمد السعود

رائد خالد محمود علي بني حمد

رائد مهدي نصار مطلق المراعيه

رائد محمد عبدالرحمن فراس السيايده

رائد وصفي حسين علي العتوم

رائد محسن عيد جريس حجازين

رائد بشار محمد علي العنانبه

رائد محمد احمد محمد الابراهيم

رائد احمد فايز موسى السواعير

رائد فراس خلف جازي البري

رائد احمد عبدالرحيم عبدالرحمن الرعود

رائد احمد قسيم محمد بطاينه

رائد انس احمد محمد الكساسبه

رائد احمد عبدالرحمن احمد ابو مهنا

رائد ايمن احمد عبيد الخوالده

رائد عروه عبدالله احمد العثامين

رائد اشرف عمر حمد الكساسبه

رائد “محمد امين ” هاني خليفه المعايطه

رائد فادي حامد عقله الدحيات

رائد انور احمد سالم الحناحنه

رائد مالك عايد حويل القطعان

رائد احمد سالم داود عبابنه

رائد ماجد فايز ضيف الله العدوان

رائد فراس ممدوح احمد الرقاد

رائد بلال ابراهيم مبارك القطاونه

رائد اسامه عصمت مراد ارسلان

رائد عبدالله مقبول بخيت الذيب

رائد عبدالله محمد عبدالله الشوابكه

رائد خالد محمد مفلح الحلاله

رائد محمد رسمي يوسف العمري

رائد طلال خلف سلامه البلوش

رائد قيس محمد محمود الخصاونه

رائد خالد محمد احمد المسانده

رائد رياض اسماعيل صالح العجارمه

رائد اسامة زيد علي الذنيبات

رائد ركن خالد حرب سلامه الغنميين

رائد محمود عليان موسى شرادقة

رائد فوزي احمد عايد الغويرين

رائد احمد سليمان محمود سماره

رائد احمد محمود سعيد العطار

رائد جهاد فايز خلف الطوافشه

رائد احمد طالب محمد الدحيات

رائد ركن رائد محمد قاسم الصمادي

رائد محمد صلاح يوسف مساعده

رائد سعود غازي ذياب البري

رائد ناصر محمد احمد الحوراني

رائد مصطفى عوض فالح السكر

رائد محمد علي عواد الزبون

رائد محمد مصطفى احمد الجراح

رائد محمد عبدالقادر موسى بني ياسين

من رتبة نقيب إلى رتبة رائد

نقيب يزن خليفه صالح مقدادي

نقيب خلدون فلاح احمد الرحامنه

نقيب عبدالله ابراهيم فرج الضيافنه

نقيب خالد محمد احمد الحنيطي

نقيب عبدالله محمود هلال السميرات

نقيب محمد ابراهيم فرح مرعي

نقيب “محمدياسر” علي عبدالرحمن العوايشه

نقيب محمود سالم فلاح الجبور

نقيب عبير اسماعيل ارشيد المفلح

نقيب نبال صالح يوسف الوريكات

نقيب رامي محمد سامي نصير

نقيب حسين موسى صابر العشران

نقيب خالد ياسين ابراهيم ابوزيتون

نقيب زيد صالح عبدالكريم الدبايبه

نقيب محمود مشهور محمود عقوم

نقيب خالد احمد عبدالمهدي البدور

نقيب احمد يوسف عقله العقله

نقيب انور عبدالله علي فريحات

نقيب مصطفى ناصر محمد بني مصطفى

نقيب غازي محمدسعدي حسين عقده

نقيب سامر موسى محمد الدويري

نقيب مامون نايف محمود بني احمد

نقيب ايمن صالح عوض الجدايه

نقيب اسلام خلف سلامه الدبايبه

نقيب وليد محمد احمد البوريني

نقيب عامر سليمان عبدالفتاح ابورمان

نقيب علي حسين محمد شبلي

نقيب ماهر هاني ابراهيم قدحات

نقيب نضال عيسى عبدالكريم السواعير

نقيب منال محمد محمود العموش

نقيب وائل عطاالله عبدالحميد المجالي

نقيب هزاع جميل توفيق احمد ابورمان

نقيب كفايه احمد سليمان البدور

نقيب حنان عواد سالم المواسي

نقيب هاني يعقوب جميل المعايطه

نقيب شرف عبدالمهدي محمد العمري

نقيب رائد عوض احمد الطعاني

نقيب سامي فريد بطرس الجوينات

نقيب مناف قسيم محمد غاوي

نقيب عبدالرؤوف نزال مسلم الغنايم

نقيب محمد قاسم سليم عبابنه

نقيب غازي فهد سالم الحرايزه

نقيب خالد محمد سعد المومني

نقيب فارس سلمان مريجان مروج

نقيب هيثم محمد يعقوب الحوراني

نقيب عبدالقادر جمال عبد القادر

نقيب اكرم خلف يوسف جلايله

نقيب حكمت خليف حماد الربيحات

نقيب محمد قاسم محمد حجازي

نقيب امجد سالم فليح الغريب

نقيب محمد عدنان علي المعايطه

نقيب معتز عبدالرحمن حسين مهيدات

نقيب ابراهيم سالم حسن الرحيل

نقيب علي عبدالكريم حسن الرحيل

نقيب لؤي جمال سرحان الفقيه

نقيب نجيب محمدنجيب نايف العكش

نقيب هاني عطا سليمان الخموس

نقيب علي عوده مطير الرعود

نقيب عامر عيسى سليم بطارسه

نقيب خازر حمد احمد الخشروم

نقيب فراس حران سليمان ابوالفوارس

نقيب يزيد محمد حمد شطناوي

نقيب عادل صالح حسين الصرايره

نقيب محمد يحيى يوسف سعود

نقيب شادي اسماعيل محمد النسور

نقيب محمد ابراهيم محمد السرخي

نقيب احمد سليمان محمد الحوامده

نقيب ايمن علي احمد ابوعايد

نقيب عروه يحيى خلف الشواوره

نقيب بسام قطان علي الضمور

نقيب احمد طلاق غثيان الخالدي

نقيب راكان سليمان احمد عبيدات

نقيب علاء غالب ركي الصفدي

نقيب محمد عليان سالم الدعجة

نقيب محمدرسول احمد فياض خريسات

نقيب عبدالرحمن محمد مصطفى الصمادي

نقيب احمد عبدالحميد عبدربه الخطايبه

نقيب محمد احمد حسين كيوان

نقيب محمد حسن جابر الغرايبه

نقيب تيسير عبدالمجيد محمد الزعبي

نقيب صالح نهار عوض شحتوت

نقيب عمر احمد عبدالرحمن الرواشده

نقيب مراد احمد محمد العمري

نقيب احمد سليمان موسى الزيود

نقيب هادي هزاع صوان المساعيد

نقيب موفق عبدالرحمن نصرالله عقايله

نقيب محمد كامل محمد عبيدات

نقيب بكر مرزي علي الدويري

نقيب محمدخير كامل عبدالرحمن القيام

نقيب انس عبدالكريم عبدالله الفريحات

نقيب عبدالرحيم محمود علي القضاه

نقيب محمد فندي عبدالمجيد الروسان

نقيب عبدالله عايد موسى الخلايله

نقيب محمد سالم احمد العربيات

نقيب يحيى محمد طلاق القطيفان

نقيب انور سالم سعيد الفروخ

نقيب عيسى متعب سلطان العدوان

نقيب حابس محمود ابنيه الزبن

نقيب عوض ضيف الله عبدالكريم التيم

نقيب ركان مفلح ركاد بني خالد

نقيب رائد عقله علي الربيع

نقيب محمد مدالله عطيوي المجالي

نقيب عطاالله خلف سالم البري

نقيب محمد علي شحاده البطاينة

نقيب امجد حمدان ضيف الله الزواهره

نقيب ثامر عبدالرحمن عبدالكريم

نقيب علي سويلم مهنا الجذوان

نقيب محمود نايل توفيق المجالي

نقيب محمود سالم محمود مغايره

نقيب احمد سليمان حسن نواصره

نقيب عطاالله احمد حصاد مشاقبه

نقيب شفيق محمد شفيق المحاميد

نقيب عادل شاكر احمد المطيرين

نقيب نادر عبدالرحمن اسماعيل البدور

نقيب حمزه عصري سليمان الفراهيد

نقيب عمر سالم رضوان الفالح

نقيب محمد حمد عواد خريوش

نقيب ماهر سلمان علي الحواتمه

نقيب وائل خالد مصطفى ابو ملحم

نقيب انس ضيف الله عقله ابو دلبوح

نقيب حمزه فوزي عبدالرحيم حوامده

نقيب عايد حسين عقله العموش

نقيب محمد فوزي عبدالله الكوفحي

نقيب حمزه محمد ابراهيم العرود

نقيب طارق عبدالله عبدالعزيز الكفاوين

نقيب اسماعيل محمد صالح العمري

نقيب محمد احمد محمد الخليفات

نقيب بلال بشير فلاح حسن

نقيب ليث عدنان حسين البكار

نقيب مؤيد “محمد غازي” يوسف كوكش

نقيب تامر بسام محمد اللبابنه

نقيب حمزه احمد رجا الرحيل

نقيب خالد عبدالرحمن عبدالجواد الرشايده

نقيب ماهر مدالله ابراهيم الحجازين

نقيب احمد عيد جمعه العونات

نقيب شادي عواد موسى الزواهره

نقيب عبدالله كامل دخيل الخزاعله

نقيب علاء عدنان عبدالله عنيزات

نقيب محمد طلاق” حمود طلاق الجبور

نقيب اسامه محمد سليم البشابشه

نقيب محمد بادي احمد الكفاوين

نقيب انس عمران باكير شابسوغ

نقيب فوزي فايز فواز العدوان

نقيب محمد حامد موسى البطوش

نقيب محمد فلاح عوده العضايله

نقيب بلال غازي سليم الخلفات

نقيب محمد شتيوي دخل الله الحمادين

نقيب المعتز غالب عبدالسلام الرفوع

نقيب عبدالله هشام ممدوح العوران

نقيب سليمان عيد محمد الخوالده

نقيب وسام سلمان حمد البريحي

نقيب عيسى احمد محمد الخمايسه

نقيب ايمن علي محمد الشحادات

نقيب احمد محمد سليمان خطاطبه

نقيب محمد مشرف شامان النهود

نقيب احمد محمد امين الغرايبه

نقيب طلال سليم محمد العوامله

نقيب طارق محمد عبدالكريم ابو الغنم

نقيب عبدالله علي فليح الزبن

نقيب سطعان عواد سليم الخريشه

نقيب صهيب مروان محمد ملكاوي

نقيب ابراهيم محمود محمد الشخانبه

نقيب محمد خالد محمد عبيدات

نقيب احمد مطيع محمد النعيمات

نقيب علاءالدين نايف علي المشاقبه

نقيب محمد ضيف الله سعد السعيدين

نقيب عبدالله يوسف حمدان الغويري

نقيب خلدون محمد صبح العظامات

نقيب علي قبلان راشد العايد

نقيب وائل ابرهيم محمد العطيوي

نقيب شاكر محمود جميل القرعان

نقيب منصور عايد منصور الخزاعله

نقيب حسام عمر محمد الفاعوري

نقيب انور احمد محمد شبول

نقيب امين محمد كساب الشديفات

نقيب محمد مثقال عنيزان الشرفات

نقيب بلال عطالله عبدالرحيم الصرايره

نقيب غاندي فايز داود المهيرات

نقيب خالد فالح سلامه الهويمل

نقيب عيد محمد سالم الدعجه

نقيب محمد علي محمد الحجايا

نقيب حمزه محمد شنوان السرحان

نقيب غيث نواف حسين النجادات

نقيب ميلاد منصور عبدالوالي الزيادات

نقيب مهند عبدالله صالح ابو عواد

نقيب سليمان محيل الهيلم السميحيين

نقيب علاء فهد محسن العبادي

نقيب علاء سلطان خالد خمش

نقيب احمد طايل عبدالكريم العساف

نقيب انس محمد اديب رضوان بني هاني

نقيب اسماعيل متروك محمد الرقاد

نقيب فواز نواف ملوح الفايز

نقيب بهاء الدين محمد حسن الجريري

نقيب معتز خالد محمود هياجنه

نقيب محمد فرحان عيسى الدبوبي

نقيب غيث حنا عازر الفرح

نقيب احمد محمد عبدالله المدادحه

نقيب محمد سالم مزلوه الحجايا

نقيب عيسى محمد شلاش بني خالد

نقيب ايمن عبدالرحمن احمد بني شمس

نقيب سليمان فلاح عبد العزازمه

نقيب فواز شنوان مفضي الشرعه

نقيب ياسر عارف عبدالكريم القاضي

نقيب ياسر تيسير علي “الجديدالمجالي”

نقيب وائل علي حسين الربايعه

نقيب فواز سعيد حسن ابوعصبه

نقيب احمد خلف عليان الدروبي

نقيب نوفان سليمان سلامه المطيرين

نقيب فيصل علي حسن البداوي

نقيب خالد خلف محمود القيسي

نقيب محمد عبدالحميد سليمان ابو رمان

نقيب محمدخير سليمان احمد السيداحمد

نقيب احمد عبدالله خليل محمد

نقيب عارف فلاح محمود بطاينه

نقيب احمد زياد مصطفى النجداوي

نقيب رياض جعفر عبدالله الزعبي

نقيب محمد علي قايض المحارمه

نقيب علي محمد احمد بني ارشيد

نقيب ماهر عارف محمود طويشات

نقيب منذر محمود نعيم جرادات

نقيب ابراهيم علي محمد الطواقره

نقيب محمد ابراهيم محمد عماوي

نقيب محمد احمد محمد العبادي

نقيب خالد عبدالمجيد عقله المومني

نقيب خالد عارف عقله الدهامشه

نقيب عبدالله عيسى عبدالله الخمايسه

نقيب مازن محمود عواد النادر

نقيب محمود امين عوض الزعبي

نقيب معين علي محمد العناسوه

نقيب محمد فيصل عبدالله جرادات

نقيب ثروت صلاح عطاالله القروم

نقيب صلاح محمد علي الرشدان

نقيب خالد جمعه علي الذياب

نقيب حافظ محمد اسماعيل السعيد

نقيب احمد موسى احمد الهنداوي

نقيب ماجد خميس عبدالكريم مصطفى العوامله

نقيب ليث ثلجي عياده المصاروه

نقيب محمد يوسف حسين عبدالله

نقيب اسامه عايد عبدالله الخصبه

نقيب اشرف حامد سعود القاضي

من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب

ملازم1 هشام رضوان محمد ابو جلبان

ملازم1 يزن يوسف ذياب الطراونه

ملازم1 ياسين عبد النبي حمدان الجعارات

ملازم1 بسام احمد عيسى الوردات

ملازم1 ليث عبدالله صالح العدوان

ملازم1 علاء محمود ضفيدع السنيد

ملازم1 عمر عوض احمد المحادين

ملازم1 عزات احمد صالح سليمان

ملازم1 سليمان احمد عوده العواجي

ملازم1 سامر حسين سليم بركات

ملازم1 هاني عقله خلف البدارين

ملازم1 بسام محمود فليح سرحان

ملازم1 مجدي زكريا محمد الجلايله

ملازم1 حمزه حسين مرعي بني خالد

ملازم1 هيثم محمد ضاحي الحموان

ملازم1 عبدالله محمود محمد الشريده

ملازم1 بلال احمد علي العمري

ملازم1 جرير علي جميل غرايبه

ملازم1 خلدون ممدوح شلاش عبيدات

ملازم1 سالم محمد سليمان المشاقبه

ملازم1 شكري عوض نايف الرواشده

ملازم1 فؤاد امفرح كريم النوايسه

ملازم1 حسين علي عبد الحق المشاعره

ملازم1 حسن محمد حسين المحاميد

ملازم1 مؤيد احمد عيد يوسف

ملازم1 امجد محمد احمد غزو

ملازم1 مالك جمال محمد ابو سنينه

ملازم1 حسام عمر عبدالحميد الزعبي

ملازم1 نعمه علي عواد النعيمات

ملازم1 خديجه احمد عبدالله الطراونه

ملازم1 نبيله فواز محمد القرعان

ملازم1 بلال يوسف محمود العيادات

ملازم1 محمود محمد سالم الرحال

ملازم1 خالد محمود محمد الخطبا

ملازم1 سمير عبدالحميد محمد الجعافره

ملازم1 احمد علي حمدان القضاه

ملازم1 وليد مصطفى سلامه الطوالبه

ملازم1 نانسي احمد عبدالمهدي الكساسبه

ملازم1 نور راجي سعيد العجالين

ملازم1 راكان صابر عواد السكارنه

ملازم1 معتز محمد عبد الصمد الرواشده

ملازم1 عماد عطا الله احمد العثامنه

ملازم1 بكر فتحي محمد الشرمان

ملازم1 عماد احمد حسن الحسن

ملازم1 شاكر يحيى ادهم المساعيد

ملازم1 صامد عبدالرحيم كريم الخلايله

ملازم1 ياسمين تركي محمد المبيضين

ملازم1 ماجد محمد احمد الطهراوي

ملازم1 مصطفى عبدالرحمن محمد خواجه

ملازم1 سلامه عبدالمهدي سالم المعايطه

ملازم1 مهند يوسف حسن العطاونه

ملازم1 رشيد عبدالله عبدالكريم الخلايله

ملازم1 محمد طايل سلمان الهاجس

ملازم1 علي هجهوج مسلم المساعيد

ملازم1 سامر محمد علي المومني

ملازم1 سامي فلاح رفيفان الجردان

ملازم1 سفيان عوده محمود الثوابيه

ملازم1 تيسير صالح عبدالله الحديدي

ملازم1 احمد عبدالكريم عبدالله العجارمه

ملازم1 منصور طه محمود الشمايله

ملازم1 وضاح محمد صالح السحيمات

ملازم1 حسام محمد حمدان مناور

ملازم1 عيسى خليل خلف النوايسه

ملازم1 منذر احمد محمد بني ملحم

ملازم1 صايل عبدالرحمن سلمان السحيمات

ملازم1 عدنان ابراهيم عيد الغانم

ملازم1 عمر خالد محمد احمد

ملازم1 محمود سمير سليم دواغره

ملازم1 اوس محمد نصار قراقع

ملازم1 ايمن احمد موسى القرعان

ملازم1 ابراهيم خالد حسن عبدالله

ملازم1 نضال عايد موسى الرماضين

ملازم1 بلال محمود صالح الدقامسه

ملازم1 احمد خليل احمد الحوامده

ملازم1 عايد حسين جروان الهويمل

ملازم1 ايمن عبيد عبدالله عمايره

ملازم1 غازي تركي نهار القعايده

ملازم1 رائد علي مسعود صمادي

ملازم1 مخلد محمد حمد الزواهره

ملازم1 معاويه سالم سعد عبيدات

ملازم1 خالد احمد محمد الشعيبات

ملازم1 ناورز عبدالغفور عبدالقادر الشرارى

ملازم1 احمد يعقوب عبدالرحمن الوخيان

ملازم1 علي احمد عبدالرحمن الخرابشه

ملازم1 اياد سليمان عبيد الله الحباشنه

ملازم1 رامي شهوان هزاع حمد

ملازم1 فارس محمد توفيق مطر بني هاني

ملازم1 محمد اسليم سلامه الشعيبي

ملازم1 محمود حميد محمود عمارنه

ملازم1 عمر عيسى يوسف العدوان

ملازم1 محمد صالح داوود ابو عرابي

ملازم1 شاكر خالد فازع الحساميه

ملازم1 شهاب علي محمد العرود

ملازم1 مهند ماجد محمد الضمور

ملازم1 ظاهر عمر عواد الخلايله

ملازم1 مامون محمد عبدالكريم الرماضنه

ملازم1 سفيان موسى عبدالكريم القطاونه

ملازم1 محمد فايز احمد العرود

ملازم1 غازي خلف حسين الخوالده

ملازم1 فالح حسن احمد الزبون

ملازم1 محمد احمد محمد جراح

ملازم1 احمد نصر غدير الصرايره

ملازم1 صافي محمود عقله مقدادي

ملازم1 حسام خضر محمد علي الصباح

ملازم1 انس احمد عيسى عودات

ملازم1 ليث محمد حامد السنيد

ملازم1 محمد احمد محمد الحراسيس

ملازم1 حمزه سليمان دعمس المريات

ملازم1 حذيفه محمد عيد الكردي

ملازم1 غيث وائل عطوه المعايطه

ملازم1 مهند يوسف محمد الزواهره

ملازم1 علي مصلح احمد الطراونه

ملازم1 ايهاب مصطفى عبدالله ابو عبيله

ملازم1 محمد حكم محمد الهزايمه

ملازم1 علاء ايوب محمد الداوود

ملازم1 تامر هاني الياس الحوارنه

ملازم1 ابراهيم امين عبدالرحمن القضاه

ملازم1 محمد مصطفى محمد القرعان

ملازم1 عامر حسن فلاح الهويمل

ملازم1 صالح يوسف سليمان المشاقبه

ملازم1 عمار احمد علي ابو العناز

ملازم1 انس باسم عبدالرحمن ايوب

ملازم1 خلدون محمد عبدالكريم الخرابشه

ملازم1 عبدالرحيم احمد توفيق بني عيسى

ملازم1 حمزه رشيد سلامه الرواشده

ملازم1 عبدالقادر حكمت خليل الرفوع

ملازم1 محمد عبدالله محمود الخوالدة

ملازم1 محمد جمال محمود الشواوره

ملازم1 عبدالله عبدالعزيز عزت بشارات

ملازم1 عدي عبدالله طه المهايره

ملازم1 عدي حاكم سلامة المحاميد

ملازم1 بسام محمد ناصر الزعبي

ملازم1 راضي عبدالقادر طه القيسي

ملازم1 ايوب مسلم حامد العفيشات

ملازم1 محمد عاطف سالم الزواهره

ملازم1 لورنس خلف جازي البري

ملازم1 معتز عادل مصطفى المبيضين

ملازم1 احمد رجا حسين بني عطيه

ملازم1 رائد صالح اعبد البيايضه

ملازم1 احمد مطلق خلف السليحات

ملازم1 عبدالله مؤنس توفيق الحديدي

ملازم1 صالح عبدالوهاب علي ابو حشيش

ملازم1 انس حسين احمد الزيود

ملازم1 راشد حمود سلامه السعيديين

ملازم1 ينال عوده الله يوسف الجرادات

ملازم1 حمزه عبدالجليل جميل الكفاوين

ملازم1 راشد عاطف عيد الجهني

ملازم1 خالد فيصل محمد الزعبي

ملازم1 طارق توفيق عبدالله الخشاشنه

ملازم1 عوده علي سعود السمحيين

ملازم1 اسامة عوض سلمان الشقيرات

ملازم1 احمد فلاح هلال الزيود

ملازم1 معن خلف سليمان الحشوش

ملازم1 فراس محمد احمد فريوان

ملازم1 عمر مطلب عمر طريف

ملازم1 ثامر ممدوح حمد الجازي

ملازم1 زياد محمد كساب الشديفات

ملازم1 عابد محمد عابد الغليلات

ملازم1 ليث عبدالحليم مفلح البواريد

ملازم1 فايز سليمان حمد الجعافره

ملازم1 محمد بسام شبيب المجالي

ملازم1 صدام عبدالله سليمان الرعود

ملازم1 عمر خالد فلاح الطيب

ملازم1 بلال غازي عبدالرحمن الغبابشه

ملازم1 محمود فريد محمود الشرع

ملازم1 عمر طايل كايد المجالي

ملازم1 عبدالله هشام محمد الشرعه

ملازم1 سامي سليمان حسن الواكد

ملازم1 مالك احمد ذوقان المطر

ملازم1 عروه عمر عبدالرحمن كوفحي

ملازم1 رشاد عارف ابراهيم الرياحنه

ملازم1 معاذ موسى علي النعيمات

ملازم1 احمد ابراهيم احمد العدوان

ملازم1 عماد صبحي صالح المساعده

ملازم1 مصعب محمد علي الرحاحله

ملازم1 خالد حامد عبدالمهدي الحطيبات

ملازم1 معاذ احمد محمد العمري

ملازم1 عبدالمجيد عدنان عبدالمجيد الروسان

ملازم1 وسيم زياد صالح الربيحات

ملازم1 سعود موفق محمد القاضي

ملازم1 صدام محمد احمد مصاروه

ملازم1 محمد مبارك قندح العويدي

ملازم1 عدي مطلق عواد الزيودي

ملازم1 احمد زعل زايد اللصاصمه

ملازم1 احمد كامل محمد الطعيمات

ملازم1 صلاح محمد قاسم ابوجبل

ملازم1 احمد محمد علي عبدالعزيز

ملازم1 محمد سالم عبدالله الواكد

ملازم1 عطالله ناصر عطالله الحمدان

ملازم1 ليث محمود احمد العبدالله

ملازم1 وائل خالد سليمان المومني

ملازم1 علي حسين عبدالهادي النجادا

ملازم1 علي محمد سعيد علي الصمادي

ملازم1 محمد فوزي علي النوادي

ملازم1 نورالدين محمود فؤاد الشركسي

ملازم1 منصور مشهور منصور الزبن

ملازم1 ماجد جميل عيسى الهواوشة

ملازم1 ايمن مصلح عيادة السواريه

ملازم1 نايف احمد عواد المدارمه

ملازم1 نايف فايز عناد الفايز

ملازم1 فراس احمد فليح الفقهاء

ملازم1 رائد ناصر حمد الصلاحين

ملازم1 محمد فوزي احمد العرود

ملازم1 عماد صالح محمد الجازي

ملازم1 ثامر سعود عوده الجبور

ملازم1 مؤيد عوده احمد العقيل

ملازم1 عبدالكريم حسين قاسم البريحي

ملازم1 امجد مقبل سالم المقابله

ملازم1 يوسف فاروق يوسف الحصان

ملازم1 محمد ناصر رضوان الناطور

ملازم1 عمر محمد سند العكايله

ملازم1 محمد عاطف حسين السحيمات

ملازم1 زياد محمد عبدالله العمري

ملازم1 مصلح احمد مصلح القضاه

ملازم1 محمد احمد محمد الرفاعي

ملازم1 محمد ابراهيم محمد ابو حميدان

ملازم1 ياسر صالح محمد عماوي

ملازم1 معتصم محمد سليمان الصغير

ملازم1 بسام عبدالقادر عبدالله المعايطه

ملازم1 لينا نايف محمد الشقيري

ملازم1 جمانه نعيم محمود رباع

ملازم1 سلمى رزق عرسان السقار

ملازم1 عادل عليان عبد النبي ابو صنوبر

ملازم1 مرام خالد ابراهيم الدويري

ملازم1 جميله احمد عبد الحياصات

ملازم1 اسلام ابراهيم عواد المصاروه

ملازم1 بيان حسن محمد الهباهبه

ملازم1 فرح وليد احمد الحنيطي

ملازم1 هناء مهند احمد العزام

ملازم1 ديانا اديب عيد الريحاني

ملازم1 سميه جمال سالم المشاوره

ملازم1 سناء كمال محمد الدويكات

ملازم1 انفال محمد يوسف الكساسبه

ملازم1 سوسن موفق شفيق بطاينه

ملازم1 نور عبدالسلام سلامه البطوش

ملازم1 دعاء سامي محمد حمد

ملازم1 ميرفت زهير محمد الطوره

ملازم1 الاء غريب حمد الخريشه

ملازم1 صفاء سميح عبدالحافظ الرواشده

ملازم1 اسماء محمد غنيم الزعبي

ملازم1 الاء عبدالله احمد ابو خيط

ملازم1 الاء محمد احمد الهزايمه

ملازم1 اماني صالح محمد الديسي

ملازم1 خلود سليمان علي المجالي

ملازم1 ولاء علي عبدالله السرحان

ملازم1 فراس عبدالكريم احمد الخرابشه

ملازم1 محمد عوض احمد الضمور

ملازم1 محمد عبد النبي علي الحموري

ملازم1 فراس عدنان سليمان الزعبي

ملازم1 اصفهان عبدالسلام حمدان العميريين

ملازم1 قاسم مناور ضيف الله البراري

ملازم1 ايمن حمود محمد البديرات

ملازم1 قاسم محمد عبدالله الزعبي

ملازم1 عامر احمد عبدالرحمن الرواشده

ملازم1 اسماعيل محمد اسماعيل العمارات

ملازم1 فراس محمد احمد ابو حمده

ملازم1 محمد يوسف راشد مصطفى

ملازم1 عادل احمد عيد المعايعه

ملازم1 عمر صالح محمد الهباهبه

ملازم1 زياد مصطفى عبدالله الفطيمات

ملازم1 تيسير مطلق فلاح غويرين

ملازم1 محمد نايف محمد الجراح

ملازم1 بيان عطا الله علي الروسان

ملازم1 صامد محمد فلاح الزواهره

ملازم1 عمر يوسف ياسين الضمور

ملازم1 محمد احمد محمود انجادات

ملازم1 عمر سلام سالم المواجده

ملازم1 ليث محمد خلف حمادنه

ملازم1 عثمان محمد حسن الطلافحه

ملازم1 عامر علي محمد الجعفري

ملازم1 عاطف سعود سلامه الشقور

ملازم1 روحي عبدربه عبيد الله المعايطه

ملازم1 فوزي بخيت حمد الزغيلات

ملازم1 محمد صالح يوسف الشمايله

ملازم1 مازن عبدالوهاب عبدالحميد العضايله

ملازم1 اسامه احمد مفلح السمارنه

ملازم1 سليمان علي شامان الشرفات

ملازم1 علاء موسى عبدالله سلطان

ملازم1 عبد الباسط محمود علي بني دومي

ملازم1 احمد خليل عبدالله عبدالكريم

ملازم1 عبدالله صقر عبدالله يحيى

ملازم1 عبدالله صالح عبدالمهدي الربعي

ملازم1 محمد طه نايف ارديسات

ملازم1 محمد احمد صالح العمرات

ملازم1 مروان علي خليف السحيمات

ملازم1 ابراهيم ناصر محمد العمري

ملازم1 ثائر خالد مصطفى الحمدان

ملازم1 عبدالرحمن موسى علي ذياب

ملازم1 عادل محمود جميل الضيافله

ملازم1 امجد عايد سليمان بني خالد

ملازم1 فارس فؤاد فتحي الفاعوري

ملازم1 فراس مفلح محمد الطويل

ملازم1 محمد عبدالله بخيت الرتيمات

ملازم1 امجد محمد جهاد محمود ابو الهيجاء

ملازم1 محمد جمال محمود الشرقاوي

ملازم1 حمزه حسين احمد الصمادي

ملازم1 وجدي احمد عبدالكريم الدغيم

ملازم1 طارق حمدان سالم الدهامشه

ملازم1 سالم عبدالمجيد سالم الطعاني

ملازم1 محمد احمد محمد المفلح

ملازم1 هيثم حسن مصطفى العفيف

ملازم1 شامل وحيد خالد برسيق

ملازم1 امين محمد قاسم حرب محمود

من رتبة ملازم ثاني الى رتبة ملازم اول

ملازم2 حازم محمد معلا عقل

ملازم2 احمد اسعود طراد العطيه

ملازم2 باسل عطا الله مزلوه الخريسات

ملازم2 صلاح ابراهيم مصطفى ابورسول

ملازم2 عمر محمد سلامه الجحاوشه

ملازم2 حسن رياض حسن الجندي

ملازم2 مهند محمد حوري ابراهيم الحمصي

ملازم2 مهدي محمد هادي عبد الرحمن كنعان

ملازم2 صايل خالد محارب الجبور

ملازم2 صفوان محمد عايد العكور

ملازم2 محمود ابراهيم اسماعيل النعانعه

ملازم2 ابراهيم محمد احمد الطراونة

ملازم2 زكريا احمد حسين الجمرة

ملازم2 علي عارف محمود ابو راجوح

ملازم2 باسم منصور محمد بدارنه

ملازم2 ايمن هاني عادل ابو رمان

ملازم2 مالك محمد محمود الزغول

ملازم2 علاء ابراهيم حسن زايد

ملازم2 ايمن محمد عبد القادر قاسم

ملازم2 محمد عدنان محمد الصعوب

ملازم2 غيث عبد الكريم درويش ابو درويش

ملازم2 عادل قطيفان عبدالكريم العرمان

ملازم2 ايمن احمد محمد الحراحشة

ملازم2 عبدالله مفلح رشراش بني خالد

ملازم2 اشرف محمد عبد الكريم عماوي

ملازم2 المعتصم نايف محمد تيسير النعمان

ملازم2 محمد محمود رفاعي الروسان

ملازم2 ضرار احمد عبد الرحيم دقاسمة

ملازم2 امجد سعيد احمد فراج

ملازم2 ماهر باسم محمد حبيلان

ملازم2 اشرف بشير عبودي الهبيشان

ملازم2 مهدي محمد عواد الحمود

ملازم2 خالد محمد خير موسى بني عبد الرحمن

ملازم2 سيف الدين حسن خليل البدارنه

ملازم2 فارس علي فارس الخوالدة

ملازم2 انمار شفيق سليمان المريان

ملازم2 طارق زياد احمد الشبول

ملازم2 قصي موسى محمد الخراربه

ملازم2 رامي حسن عبد الرحيم الزريقات

ملازم2 مامون لطفي عبد الفتاح العمايره

ملازم2 اشرف عاطف محمود ابو شهاب

ملازم2 مد الله حماد مد الله الرهايفه

ملازم2 حسين محمد حسين الجروان

ملازم2 محمد حسن مصلح مقدادي

ملازم2 اشرف سلامه عطا المكانين

ملازم2 مرسل محمد عطا الله المساعيد

ملازم2 خلدون سلامه محمد السكارنه

ملازم2 ناجح سليمان ابراهيم دبابسه

ملازم2 فراس خالد احمد المحمود

ملازم2 نزال عبد الحميد غنمي الخوالده

ملازم2 محمود محمد خنجر الحجيله

ملازم2 زيد عارف مصطفى الدعجه

ملازم2 بلال احمد سليمان الربابعه

ملازم2 كايد علي احمد الهلالات

ملازم2 سعد ابراهيم سعد السعد

ملازم2 عمر كايد موسى الزعبي

ملازم2 محمد محمود محمد حمادين

ملازم2 فيصل غازي عبد الله الزعبي

ملازم2 اسلام محمد فلاح ابو عاقوله

ملازم2 محمد عبد الله سالم الربيحات

ملازم2 مروان عبد الرحيم عوده الشوره

ملازم2 خلدون محمد احمود القطيش

ملازم2 محمد خير راجي عبد الله خريسات

ملازم2 نسيم علي عوض النجار

ملازم2 طارق فيصل عبد الله الحلالمه

ملازم2 ابراهيم حمد تيم الحمران

ملازم2 محمد ابراهيم محمد ابراهيم

ملازم2 بلال سميح عميد الضلاعين

ملازم2 سامي سلمان محمد الزيديين

ملازم2 محمد صادق محمود محمد عبابنه

ملازم2 مجدي عبد المجيد مسلم العساسفه

ملازم2 احمد علي احمد حياصات

ملازم2 محمد فوزي احمد الزعبي

ملازم2 بخيت عبد الكريم بخيت البنيان

ملازم2 بكر مفضي عقله الضلاعين

ملازم2 اسماعيل محمد سالم النوايشه

ملازم2 محمد عادل بركات الطراونه

ملازم2 فراس فخري موسى المشاعله

ملازم2 حسن يوسف علي مشاقبه

ملازم2 يحيى نايف محمد الرمامنه

ملازم2 فريد خليف حماد الضلاعين

ملازم2 عماد عايد عوده الخرابشه

ملازم2 معن سالم يوسف الشمايله

ملازم2 طاهر محمد نواف ابو لباد

ملازم2 علي حسن عقله الزعارير

ملازم2 حسين عواد احمد مشرقي

ملازم2 مالك احمد محمود الرمامنه

ملازم2 علي مروان حسين القواقنه

ملازم2 خلدون منور فهد السكارنه

ملازم2 رداد توفيق سليمان عتوم

ملازم2 ضرار محمود علي بني حمد

ملازم2 عبد الله قاسم عوض الكردي

ملازم2 محمود راجح عارف عبد الغافر

ملازم2 ايمن سليمان اسماعيل البطوش

ملازم2 محمود احمد خليل الزغول

ملازم2 زكريا فايز ابراهيم الصمادي

ملازم2 احمد عبد الرزاق احمد الغزاوي

ملازم2 عبد الله محمود احمد الشبول

ملازم2 اشرف شفيق علي البداينه

ملازم2 عصمت حامي يوسف الحلالمه

ملازم2 احمد عوض احمد الكركي

ملازم2 حسين محمد مفلح الجبور

ملازم2 محمد نواف زكي هوشان

ملازم2 ابراهيم سلامه عايش البداينه

ملازم2 تيسير محمد قاسم النهود

ملازم2 محمد خالد محمد مشاقبه

ملازم2 احمد يوسف محمد عنانزه

ملازم2 سمير عيد عايد النجادا

ملازم2 حسين صالح يوسف الشمايله

ملازم2 رافت ابراهيم سليمان الضروس

ملازم2 خالد امجد حسن البطاينه

ملازم2 اسامه ابراهيم خلف الشنينات

ملازم2 وصفي ماجد هايل البطاينه

ملازم2 سليمان عبد عبد الفتاح البديرات

ملازم2 خلدون ياسين محمود الشعيبات

ملازم2 ايمن سالم محمد الشباطات

ملازم2 محمد مصباح محمد الهلول

ملازم2 ايمن ابراهيم سلامه الجعافره

ملازم2 علي احمد حسين عبيدات

ملازم2 محمد احمد محمود الصمادي

ملازم2 ابراهيم ناصر ارشيد الزريقات

ملازم2 طلال مد الله ابراهيم الحجازين

ملازم2 محمد صبح عبد ربه الدغيمات

ملازم2 سلامه دويشر سلامه ابو شتال

ملازم2 محمد محمد احمد ابو الفول

ملازم2 ابراهيم محمد مغير النهود

ملازم2 علي احمد محمود الوقفي

ملازم2 شاكر سالم ابراهيم الجبر

ملازم2 حمزه خالد بركات القيسي

ملازم2 حمدان صالح حمدان الختالين

ملازم2 اكرم عبد الله سليمان الضروس

ملازم2 صدام محمد حسين مقدادي

ملازم2 امين حمد بشير النعيم

ملازم2 مازن علي سليمان الهبيشان

ملازم2 نورس جميل عبد الرحمن العفيشات

ملازم2 معاذ عطا الله ثلجي الضروس

ملازم2 سامي حمد الله حمدان البنيان

ملازم2 منذر خالد مناع البداينه

ملازم2 مزهر صالح حسن درادكه

ملازم2 خالد محمد عرسان بطيحه

ملازم2 محمد عبد الرزاق محمود العساسفه

ملازم2 عمر احمد حسن بني حمد

ملازم2 عدنان عبد اللطيف سلامه المطارنه

ملازم2 يوسف ابراهيم محمد ملحم

ملازم2 فايز عوده عبد الرحمن الرواشده

ملازم2 حازم رضى عبد الرحيم الكفاوين

ملازم2 مشعل عوده شراري الفتينات

ملازم2 خليل احمد محمود الفضولي

ملازم2 اسامه محمود حمدو العساسفه

ملازم2 عمر صبحي عفن ابو جسار

ملازم2 طارق احمد جبران الشمايله

ملازم2 عادل ياسين راكد اللصاصمه

ملازم2 عبد الرحمن محمد حسن المزايده

ملازم2 ابراهيم عبد الله ابراهيم العثامين

ملازم2 سليمان رجا الله عبد الله اللصاصمه

ملازم2 ابراهيم محمد تيم الزيدانين

ملازم2 حسين يوسف عبد المعطي الحباشنه

ملازم2 محمد علي حامد بني صالح

ملازم2 عبد الله محمد عبد الله المسيعدين

ملازم2 زياد خليل حمد ياسين

ملازم2 جلال فايز احمد عمايره

ملازم2 عواد مفلح راكد الحردان

ملازم2 احمد محمد عبد الكريم الغبابشه

ملازم2 سفيان محمد مصطفى ابو نصير

ملازم2 نزال محسن علي الشرفات

ملازم2 نور الدين محمد عويد العلكومي

ملازم2 احمد مروان مصطفى بني سعيد

ملازم2 عمر طعمه محمد عرود

ملازم2 صلاح موسى فاعور صبيحي

ملازم2 زكريا كامل عبد الرزاق النعيمات

ملازم2 باسم زعل محمد العبادله

ملازم2 احمد مصطفى احمد القرعان

ملازم2 فؤاد محمد نواف ابو لباد

ملازم2 علاء الدين محمد عقله نجادات

ملازم2 معتز فوزي فندي الهزيم

ملازم2 ليث حسن علي العكاليك

ملازم2 رافت علي احمد الجديتاوي

ملازم2 علي محمد عبد الله الحنيطي

ملازم2 غالب عبد الكريم طالب الهلالات

ملازم2 محمد محمود حمد بني خالد

ملازم2 عامر محمد كامل الشرع

ملازم2 عصام عبد اللطيف احمد الموسى

ملازم2 محمد محمود عبد ابو الغنم

ملازم2 محمد عيسى عبد القادر العابد

ملازم2 زياد فلاح محمد مقدادي

ملازم2 عاصف يحيى سالم الهويدي

ملازم2 حمزه فواز سليمان ابو سليم

ملازم2 احمد محمد علي الحاج علي القضماني

ملازم2 محمد حمدان عقله الرصاعي

ملازم2 انور فرحان محمد الريالات

ملازم2 وجدي محمود خالد عبيدات

ملازم2 احمد محمد كريم الصرايره

ملازم2 بسام هلال مسلم الشديفات

ملازم2 جهاد محمد عبد الفتاح عواد

ملازم2 صهيب عبد الله عدنان الفواعير

ملازم2 داود امعود عواد الحجاج

ملازم2 يحيي عيسى احمد الرباعي

ملازم2 محمد سلمان خلف الشخانبه

ملازم2 جراح صالح فريح الجراح

ملازم2 طارق ابراهيم عبد الله النسور

ملازم2 صالح حامد عواد خوالده

ملازم2 شفيق نهار عرمان الخزاعله

ملازم2 عبد الرحمن ابراهيم سلمي النوايشه

ملازم2 خالد فلاح رداد الخوالده

ملازم2 احمد سلامه عابد الطراونه

ملازم2 رائد روفائيل حنا الحجازين

ملازم2 فراس محمد سالم العدوان

ملازم2 علي عبد الكريم عتيق الصرايره

ملازم2 ماهر امحمد خليل الجعافره

ملازم2 داود موسى داود العواجنه

ملازم2 محمد سالم مفضي الدعجه

ملازم2 صالح احمد محمود ابوغوش

ملازم2 محمد عقله محمد البقاعي

ملازم2 خالد حسن حسين الكردي

ملازم2 فايز محمد عبد الحافظ المطر

ملازم2 محمد بركات عبد القادر المناسيه

ملازم2 بكر كامل خليل الحجاج

ملازم2 علي فهيد خليل الفليح

ملازم2 احمد عادل محسن الحراسيس

ملازم2 اشرف محمد محمود حسن

ملازم2 رائد علي شاتي شلهوب

ملازم2 محمد ابراهيم غنيم الزعبي

ملازم2 محمد عبد الكريم احمد الصرايره

ملازم2 حسين فاضي سالم عمرو

ملازم2 جمال عارف مصطفى البلاونه

ملازم2 راتب عبد الرحيم محمود صندوقه

ملازم2 رافت حسين محمود شقاح

ملازم2 انور لطفي نوفان العبدي

ملازم2 يوسف علي حسن الحامد

ملازم2 محمود علي احمد العنانزه

ملازم2 محمود مصطفى عقيل الزعبي

ملازم2 حاتم محمد عبد الرحيم رحامنه

ملازم2 احمد طه فالح شهاب

ملازم2 عبد الله محمد ابراهيم رواشده

ملازم2 لؤي عزام حسين البيايضه

ملازم2 سليمان خالد محمود العبد القادر

ملازم2 اسماعيل فضل راشد مستريحي

ملازم2 بلال ابراهيم حسين الربابعه

ملازم2 هود فايز عبد الوالي درادكه

ملازم2 معين تركي غانم الصلمان

ملازم2 نعيم شاكر عبد الرحمن القواقنه

ملازم2 ضياء محمد فالح محافظه

ملازم2 خالد علي العيسى البوايزه

ملازم2 جهاد محمد حسين السخني

ملازم2 محمد عبد الله محمد القرارعه

ملازم2 شادي محمد موسى العبيات

ملازم2 رافت صبحي حمدان الرحامنه

ملازم2 هايل صالح نهار حجازي

ملازم2 امجد تركي احمد عبد الله

ملازم2 محمد عوده هذيرم المصاروه

ملازم2 محمد يوسف احمد الوردات

ملازم2 اسماعيل محمد احمد عبيدات

ملازم2 محمد حمود دويلان الصرايره

ملازم2 يحيى فرحان محمد الطريمات

ملازم2 منور ابراهيم ضيف الله عواقله

ملازم2 هاشم صالح حمد الله العوامره

ملازم2 محمد علي ابراهيم الشبول

ملازم2 سمير حسن محمود عبابنه

ملازم2 ايمن محمود ضيف الله الخليفات

ملازم2 طارق محمد حمدان الصقور

ملازم2 محمود فرحان محمود المحاسنه

ملازم2 احمد سليمان محمد ابو دنه

ملازم2 عمر محمود سلمان ابو عراق

ملازم2 بلال عايد سلامه الجرايده

ملازم2 محمد سليمان بركات القيسي

ملازم2 حاكم محمد خلف النبهان

ملازم2 سليمان محمد طالب الصرايره

ملازم2 مرتضى احمد عبد القادر المصري

ملازم2 محمد عيسى عبد الله الرواشده

ملازم2 عبير احمد قويدر بطاح

ملازم2 ايات محمود محمد عبدالقادر

ملازم2 ايات محسن عوض الصالح

ملازم2 اثير سليمان عبد الله الدرادكه

ملازم2 تهاني سعود مصطفي الريان

ملازم2 اروى عطا الله عوده الدرارجه

ملازم2 لارا نايل يوسف الطوال

ملازم2 ديانا تركي سليمان الحجاج

ملازم2 نيفين احمد محمدعلي الهياجنه

ملازم2 ختام ياسين علي الصرايره

ملازم2 انيسه احمد سليمان الطحان

ملازم2 وفاء محمد حسن ابو زرقه

ملازم2 زياد محمد شريف رجا كريشان

ملازم2 ماجد هايل محمد البشابشه

ملازم2 رامي عيسى عبد الله بني دومي

ملازم2 عطيه مفلح احمد الرشدان

ملازم2 شاكر خليل عقله العيده

ملازم2 فادي ابراهيم قاسم ابو الرب

ملازم2 محمد يوسف ظاهر القرعان

ملازم2 خالد عاطف محمد خطاطبه

ملازم2 محمد منير احمد الظاهر

ملازم2 محمد مروان محمد الخرفان

ملازم2 علي ناصر علي مقدادي

ملازم2 محمد محمود احمد الشرمان

ملازم2 عمر عوده مطير الرعود

ملازم2 محمد نور جميل سليم الزعبي

ملازم2 محمد تيسير احمد العمير

ملازم2 نصر كامل فضل ارشيدات

ملازم2 شرف سمير امين المحاشي

ملازم2 موفق حسين حمد الجراح

ملازم2 زكريا احمد محمد خطاطبه

ملازم2 سائد نعيم مصطفى عمايره

ملازم2 خالد عبد الرحمن احمد غريزات

ملازم2 مهنى احمد غيث السواعير

ملازم2 عدنان علي مصطفى دحادحه

ملازم2 محمود علي مصطفى الزعبي

ملازم2 محمود احمد محمود انجادات

ملازم2 تيمور علي مزعل المغاربه

ملازم2 محمد محمود غازي بني دومي

ملازم2 طلال علي عبد الرحمن بني عمر

ملازم2 يوسف محمد ارشود الرواشده

ملازم2 ابراهيم احمد سليمان احمود

ملازم2 عماد مفلح محمد السرحان

ملازم2 عيسى محمد كريم القاضي

ملازم2 علي تركي فالح ابو حسن

ملازم2 خالد عبد الوهاب عبد الرزاق الخلايله

ملازم2 سامي احمد خليف القرعان

ملازم2 محمد احمد تركي العرود

ملازم2 مراد علي نهار خرفان

ملازم2 خالد عبد الله سحيمان القطعان

ملازم2 مأمون حسين عبد الله بني هاني

ملازم2 سفيان عيسى حسن الصبح

ملازم2 خالد سالم ماضي الشماسين

ملازم2 مجدي كامل حامد العفير

ملازم2 محمد فهد يوسف الصباغ

ملازم2 صالح سلمان عواد الهواديه

ملازم2 طارق عبد الحميد عبد الكلوب

ملازم2 سليمان محمد عطوي المواجده

ملازم2 حازم عبد الكريم سليم العزام

ملازم2 عبد الكريم سالم ابراهيم بشايره

ملازم2 محمد سليمان ارشيد الجعافره

ملازم2 احمد محمد محمد الطرزي

ملازم2 هاني جمال احمد الزعبي

ملازم2 فادي فرحان عيد الخوالده

ملازم2 نادر ابراهيم طلال غوانمه

ملازم2 عبد الله فهيد خليل الفليح

ملازم2 احسان محمد بديوي الشلول

ملازم2 طلال ابراهيم احمد العموش

ملازم2 نايف سميحان عقيل عليمات

ملازم2 فادي عبد الرحمن عبد الكريم المعايطه

ملازم2 خالد خليل سعيد التوايهه

ملازم2 عبد الله خالد موسى العواجنه

ملازم2 واصف علي ابراهيم مقدادي

ملازم2 صدام مفيد عبد المومني

ملازم2 منير محمود بخيت الشقرات

ملازم2 انيس عصام اسماعيل طوالبه

ملازم2 ضيف الله محمد هميلان المساعيد

ملازم2 مروان شمس مفلح النعيمات

ملازم2 احمد سليمان نزال السرحان

ملازم2 مجدي عطا سالم العرامين

ملازم2 محمد بركه خليل السعود

ملازم2 ثائر محمود حسن عبابنه

ملازم2 عزمي محمد احمد القرعان

ملازم2 محمد راضي صلاح الشمايله

ملازم2 عماد احمد خلف الغويرين

ملازم2 رامي احمد محمد الربيحات

ملازم2 اسامه محمد طلال صلاح طيجون

ملازم2 يوسف محمد احمد الشرمان

ملازم2 محمد عبد الله عبد المعطي الجلامده

ملازم2 محمود ساهي صالح الزعبي

ملازم2 سلامه علي مفلح السلايطه

ملازم2 رامي علي عوض القضاه

ملازم2 عبد الكريم سليمان مهنا مومني

ملازم2 مالك عوده حمدان العمرو

ملازم2 محمد احمد زايد ابو علوش

ملازم2 يوسف نايف فاضل الخريبات

ملازم2 محمد نايف هلال بني ياسين

ملازم2 عبد الله محمد صالح الجمحاوي

ملازم2 معن عوده خليل الطراونه

ملازم2 معاذ فرحان عبد الله الرشيدي

ملازم2 محمد ناصر ربيع الجبور

ملازم2 رامي عبد المجيد جعفر الطراونه

ملازم2 يحيى محمد عطا الله الرواضيه

ملازم2 عمر عيسى ابراهيم الداود

ملازم2 محمود احمد حسين عبيدات

ملازم2 محمد عايش عبد الكريم بني ياسين

ملازم2 عبد الرحمن عبد الله محمد الجازي

ملازم2 علي شفيق حسن مقابله

ملازم2 احمد خليل عيسى الشبول

ملازم2 قاسم محمد حامد الخوالده

ملازم2 عمر محمد محمود مقدادي

ملازم2 رائد محمد خلف الصواويه

ملازم2 احمد علي شهاب النعيمي

ملازم2 حمزه خلف علي الحديثات

ملازم2 صدام تيسير سلمان المناصير

ملازم2 احمد صالح احمد الطراونه

ملازم2 صالح محمود مفلح الزيود

ملازم2 علي محمود عوده ابو علوش

ملازم2 علي عايد علي الزيادنه

ملازم2 علي محمد عبد النبي الحلايبه

ملازم2 انس توفيق مبارك الجعافره

ملازم2 محمد مصباح يعقوب القطاطشه

ملازم2 عصام سليمان احمد الجرايده

ملازم2 بسام جميل مطير الرعود

ملازم2 عبد الله احسون معروف النوافله

ملازم2 نصار بركات محمد المعايطه

ملازم2 حافظ عارف عبد الكريم القاضي

ملازم2 خالد غازي يوسف العتوم

ملازم2 هشام موسى عبيد المعاقبه

ملازم2 محمد صلاح محمود الشتيوي

ملازم2 ابراهيم قبلان حمد المعاويد

ملازم2 احمد فياض فالح المعاقبه

ملازم2 سائد فارس سالم البشابشه

ملازم2 محمود يوسف بطمان الشوابكه

ملازم2 مشعل عوض علوش ابو تايه

ملازم2 خالد محمود مصطفى الظواهره

ملازم2 عبد الله عبد شامان السبتي

ملازم2 عباس عبد الحفيظ عبد الرحمن مومني

ملازم2 سعود حسين شنوان الخمايسه

ملازم2 مزاحم عبد الرحمن عوده الخلفات

ملازم2 صالح خليل سلمان الحجايا

ملازم2 محمود محمد فضل الله المبيضين

ملازم2 حاتم احمد طلاق الرحاحله

ملازم2 ضرار خلف عبد الله الخرشه

ملازم2 هاني عطوه ارشيد الحجايا

ملازم2 احمد يوسف احمد بريك

ملازم2 احمد محمد قليل القرارعه

ملازم2 عادل عقله عبد الله الحراحشه

ملازم2 محمد مصطفى عبد المهدي الربعي

ملازم2 رائد جمال جراد العكشه

ملازم2 مهند احمد عبد الله المسيعدين

ملازم2 محمد المهدي نايل سلامه الشطناوي

ملازم2 محمود محمد مفلح الشقور

ملازم2 كامل سالم عبد الصلمان

ملازم2 خلدون محمود هويمل الحوامده

ملازم2 موسى حامد احمد الشقور

ملازم2 احمد مضحي سليمان النعيمات

ملازم2 ربيع ابراهيم يوسف ابو خليفه

ملازم2 محمد غالب علي قاسم

ملازم2 رائد سمير نايف البلعوس

ملازم2 علي حابس حسان الدعجه

ملازم2 فواز علي مفلح السعيدات

ملازم2 حكمت احمد مطاوع كمالة

ملازم2 معتز حسين عوض عبيدات

ملازم2 محمد عبدالله حسين ابو ورده

ملازم2 اياد محمد عيسى الشوابكه

ملازم2 محمود حمزه عبد الكريم الياسين

ملازم2 محمود احمد محمد الجملان

ملازم2 خالد ذيب سليم ابو عروق

ملازم2 محمد يونس احمد عليان

ملازم2 خالد ابراهيم محمد شيوخ العيد

ملازم2 محمد علي عوده الرواشده

ملازم2 عدنان محمد يوسف مصلح

ملازم2 راضي غازي محمد السليتي

ملازم2 احمد محمد ضيف الله بني ملحم

ملازم2 عمر محمد عبد الله العوامله

ملازم2 محمد محمود احمد الخزاعله

ملازم2 عمر سليمان مصطفى حسان

ملازم2 فادي هشام محمد زيدان

ملازم2 ابراهيم اسحق ابراهيم المساعفه

ملازم2 يوسف عوض محمد ادهون

ملازم2 قاسم احمد محمد بني عيسى

ملازم2 سفيان تركي علي الكلوب

ملازم2 فراس ناجح منصور اليوسف

ملازم2 بكر ايوب فرحان المرعي

ملازم2 حمزه عبد الله عليان ابو نعاج

ملازم2 محمد ماجد محمود عنانبه

ملازم2 محمد عدنان ذياب شناعه

ملازم2 حمزه امين فاضل خطاطبه

ملازم2 احمد عوض احمد فهيد

ملازم2 محمد ضيف الله عبد القادر العموش

ملازم2 احمد ناجي حمد العنانزه

ملازم2 عادل حسن علي الزعبي

ملازم2 معن علي احمد عبيدات

ملازم2 خالد زيد محمد الزعبي

ملازم2 امين احمد علي المومني

ملازم2 حسين نور محمد الربابعه

ملازم2 مراد فلاح فارس المرينه

ملازم2 بشار حسين عبد الله المومني

ملازم2 ايمن صالح سليم بني خالد

ملازم2 اسامه بركات احمد المسانده

ملازم2 عبد الكريم خليل محمد ابو النور

ملازم2 احمد ياسين محيميد الرواشده

ملازم2 رستم احمد حسن قواقزه

ملازم2 سمير محمود عوده الشوبكي

ملازم2 علي خضر احمد الشربيني

ملازم2 سعيد احمد محمد المجذوب

ملازم2 سهيل وليد محمود الزياده

ملازم2 محمد باجس حمدان بني فياض

ملازم2 عبد الكريم سالم محمد عبيدات

ملازم2 يزيد عيسى مصطفى عنانبه

ملازم2 رداد عبد الله علي الفاعور

ملازم2 سيف الدين محمد زعل الخطيب

ملازم2 خالد محمد حمد الطوال

ملازم2 يحيى احمد محمود مقدادي

ملازم2 محمد راضي نهار الدويري

ملازم2 عزمي صالح محمد مصالحه

ملازم2 عصام لؤي خليل اقطيش

ملازم2 احمد علي فضل الطعاني

ملازم2 ابراهيم احمد عبد الله ابو دوله

ملازم2 عمار عطا الله سالم الطعاني

ملازم2 محمد احمد عبد الله الحوراني

ملازم2 محمد سليمان عوده ابو غنيم

ملازم2 حابس عبد الرحمن طعمه الشويات

ملازم2 علي احمد فالح المفلح

ملازم2 جمال احمد عبد الرحمن بني احمد

ملازم2 يحيى احمد علي العمري

ملازم2 زيد محمد عبد الله البطوش

ملازم2 ابراهيم محمد فارع الربيع

ملازم2 هيثم عقله احمد العمري

ملازم2 بشير محمود احمد ابوحمور

ملازم2 عبد الكريم سعود عبد الكريم حناحنه

ملازم2 احمد محمد عوده الشديفات

ملازم2 محمد صلاح سالم الطراونه

ملازم2 حسين يوسف كريم الفقراء

ملازم2 خالد محمد اسمير بشير

ملازم2 اسامه عيسى محمد خميس

ملازم2 مميز حسين فالح يوسف

ملازم2 بكر حسين حسن البزور

ملازم2 محمد مصطفى عفاش الزريقات

ملازم2 عبد الله فتحي عبد الله العمري

ملازم2 بشار حنا سالم العبد الله

ملازم2 عمر صالح محمد الغنيمات

ملازم2 رائد ضيف الله ابراهيم شطناوي

ملازم2 نايل عوده حمود القطيش

ملازم2 قاسم سالم مصيبيح الشرفات

ملازم2 عمر محمد حماد الزرقان

ملازم2 اشرف عبد الله علي الخرابشه

ملازم2 معتصم حسين سفهان العميان

ملازم2 مهند طاهر رشيد العدوان

ملازم2 زيد محمود جميل المهيرات

ملازم2 سائد علي محمد الشوابكه

ملازم2 عبد الله سالم فلاح الشوبكي

ملازم2 فادي محمد عبد الحفيظ البكار

ملازم2 سامر جمال خليف الشلول

ملازم2 احمد جميل عبدالله السلطي

ملازم2 علي خلف ابراهيم الهروط

ملازم2 يوسف عوده محمد ابو رياش

ملازم2 احمد عصري اسماعيل ابو زيد

ملازم2 عامر احمد فلاح الخوالده

ملازم2 احمد عبد اللطيف حسن الدبايبه

ملازم2 محمد علي محمد بني اسماعيل

ملازم2 علاء عبيد الله ذيب الكواملة

ملازم2 ثائر محمد حسين ابو جلبان

ملازم2 باسم موسى محمد عبيدات

ملازم2 خالد عبد الهادي حسن الزيادات

ملازم2 يحيى عبد الحميد دميثان الحجوج

ملازم2 لؤي صالح حسين ابو زيتون

ملازم2 يوسف نمر عبد الله الخراربه

ملازم2 محمد ابراهيم محمد بني هاني

ملازم2 شريف عيسى محمد المسيعديين

ملازم2 عمر نعيم ابراهيم العمري

ملازم2 خالد خلف عبد الله خشاشنه

ملازم2 منصور عيسى خليف الخوالده

ملازم2 مؤيد محمد يوسف الطه

ملازم2 اكرم سالم فلاح الفريج

ملازم2 علي نايف عيد المراعبة

ملازم2 هيثم ابراهيم محمد المحارمه

ملازم2 سفيان عقاب محمد البلاونه

ملازم2 وسام محمد عبد الكريم الطراونه

ملازم2 محمد مرعي حسن النعيمي

ملازم2 منتصر فواز بركات الزعبي

ملازم2 اشرف محمد حسن البطران

ملازم2 زيد موسى مكازي السليحات

ملازم2 محمد احمد حمد النعيمات

ملازم2 عطا سالم احمد شبيب

ملازم2 عبد الرزاق محمد قاسم المساعيد

ملازم2 انس محمد سعيد سعود البدارين

ملازم2 محمود عبد الحليم احمد الطويل

ملازم2 سامر عبد الله ثنوان الخمايسه

ملازم2 علي يوسف مصبح الكعابنة

ملازم2 عبد الناصر محمود عثمان طه

ملازم2 محمد ياسين خليل الشمايله

ملازم2 محمد قاهر محمد شمعون

ملازم2 علاء قاسم محمود الحديدي

ملازم2 محمد فضي احمود عليمات

ملازم2 محمد معتصم احمد الجراح

ملازم2 عمر عيفان شنوان السميران

ملازم2 عثمان عليان حسين الزيود

ملازم2 رداد محمد حمدان العدوان

ملازم2 ايوب وليد خالد ابوربيع

ملازم2 اسامه محمد محيسن محاسنه

ملازم2 ايمن مصطفى عقله الشرمان

ملازم2 علي عمر محمد علاونه

ملازم2 رافت عايد عقلة الخوالده

ملازم2 خالد محمد عوده العبداللات

ملازم2 خالد ابراهيم عبد الكريم الكايد

ملازم2 معتصم محمد سليمان العودات

ملازم2 ياسين نعيم زاهي الشمايله

ملازم2 طارق محمد خالد بني عامر

ملازم2 فالح عبد المطلب ابراهيم السلامين

ملازم2 رياض مفلح مصطفى العبوس

ملازم2 محمد عبد المجيد صالح الصالح

ملازم2 محمد احمد سالم الزيدانيين

ملازم2 جعفر سالم احمد ابشارات

ملازم2 علي محمد سالم الصرايره

ملازم2 علاء الدين عثمان محمد التوينه

ملازم2 علاء محمد شنوان بني خالد

ملازم2 محمود لطفي احمد ذيب

ملازم2 مازن زايد علي الشلول

ملازم2 محمد ابراهيم رزق الله عياصره

ملازم2 مصعب يوسف عطيه العلاونه

ملازم2 سيف فضل علي سعادة

ملازم2 ابراهيم عبد الله علي المهيرات

ملازم2 احمد نايف محمد القرعان

ملازم2 نايف فلاح ارشيد المساعيد

ملازم2 مهند محمد علي بركات العموش

ملازم2 علاء الدين محمد فلاح الوشاح

ملازم2 معاويه عبد الله بشير الشخانبة

ملازم2 صدام محمد عقيل كلوب

ملازم2 فايز يوسف احمد ماضي

ملازم2 حماد سلامه سليمان المناعسة

ملازم2 صقر عبد الله اشتيوي كميان

ملازم2 فراس صالح محمد خريسات

ملازم2 محمد علي عايش بني عيسى

ملازم2 بهاء الدين رجا الله محمود الشمايله

ملازم2 ايمن محمد سالم السعايده

ملازم2 محمد ياسر منصور ابو شريعه

ملازم2 بلال محمد احمد العمايره

ملازم2 موسى يوسف محمد الطراونه

ملازم2 احمد هليل سمرين العموش

ملازم2 هيثم محمد عوض سالم

ملازم2 مؤيد محمد طلال القرعان

ملازم2 طارق احمد مرشد بني عيسى

ملازم2 عبد الله فؤاد رفاعي الرفاعي

ملازم2 عبيده جمعه سليمان العايدي

ملازم2 عمر صالح علي الطلافحه

ملازم2 امير محمد عبد اللطيف ضمرة

ملازم2 اسعد محمد حمدان السويعد

ملازم2 علي فايز احمد ابوزيد

ملازم2 قصي يونس اسماعيل الكفاوين

ملازم2 ايمن عشوي صياد العظامات

ملازم2 عبد الله نايف توفيق نصير

ملازم2 محمد محمود محمد بني عامر