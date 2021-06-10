إرادة ملكية بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية برئاسة الرفاعي (أسماء)

غمان – الغد – صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوا، وبرئاسة رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي.

وتاليا أسماء أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:

1. معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

2. معالي الدكتور صالح ارشيدات.

3. معالي الدكتور أمين عبد الله محمود.

4. معالي السيد سمير فهيم حباشنة.

5. معالي السيد عبد الرحيم العكور.

6. معالي الأستاذ أحمد فلاح طبيشات.

7. معالي السيد بسام حدادين.

8. معالي السيد وليد محي الدين المصري.

9. معالي الدكتور محمد المومني.

10. معالي السيدة ريم ممدوح أبو حسان.

11. معالي السيد مازن تركي القاضي.

12. معالي السيدة خولة العرموطي.

13. معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشا.

14. معالي الدكتور أحمد علي العبادي.

15. معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان.

16. معالي الدكتور فارس عبد الحافظ بريزات.

17. سعادة الدكتور مصطفى حمارنة.

18. سعادة السيد مد الله الطراونة.

19. عطوفة السيدة سمر الحاج حسن.

20. عطوفة السيد ياسر حسين فلاح العتوم.

21. سعادة السيد حمزة منصور.

22. سعادة السيد محمد طه أرسلان.

23. سعادة السيد حسين القيسي.

24. سعادة الدكتور خالد البكار.

25. سعادة السيد جميل النمري.

26. سعادة السيد محمد الحجوج الدوايمة.

27. سعادة السيدة وفاء بني مصطفى.

28. سعادة السيدة عبلة أبو علبة.

29. سعادة السيد خميس عطية.

30. سعادة السيد عدنان السواعير.

31. سعادة الدكتور مصطفى ياغي.

32. سعادة السيد علي السنيد.

33. سعادة السيد أمجد آل خطاب.

34. سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح.

35. سعادة السيد قيس الزيادين.

36. سعادة السيد خالد رمضان.

37. سعادة الدكتور إبراهيم البدور.

38. سعادة السيد إبراهيم أبو العز.

39. سعادة الدكتورة ديمه طهبوب.

40. سعادة السيد فرج اطميزه.

41. سعادة الدكتور أحمد عبد الرحيم الشناق.

42. سعادة السيد نظير عربيات.

43. سعادة الدكتور شرف القضاة.

44. سعادة الدكتور زيد روحي زيد الكيلاني.

45. سعادة السيد عبد الهادي الفلاحات.

46. سعادة السيد أحمد سمارة الزعبي.

47. عطوفة الدكتورة عبلة عماوي.

48. سعادة السيد سائد كراجه.

49. سعادة الدكتور ليث كمال نصراوين.

50. سعادة الدكتورة وفاء عوني الخضراء.

51. سعادة السيدة بشرى شاهر أبو شحوت.

52. سعادة السيدة آسيا عبد المطلب ياغي.

53. عطوفة السيد محمد محمود أحمد صقر.

54. عطوفة السيد بلال حسن التل.

55. عطوفة السيد رمضان الرواشدة.

56. عطوفة الدكتور رائد العدوان.

57. سعادة السيد وائل أكرم أسعد السقا.

58. سعادة السيد زياد خازر المجالي.

59. سعادة الدكتور مهند أحمد مبيضين.

60. سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين.

61. سعادة السيد عريب الرنتاوي.

62. سعادة الدكتور زيد مصطفى عيادات.

63. سعادة الدكتور موسى شتيوي.

64. سعادة الدكتور حسن البراري.

65. سعادة الدكتور عامر عيسى بني عامر.

66. سعادة الدكتور “محمد عامر” زياد السبايلة.

67. سعادة الدكتور هاني عبد الكريم أخو رشيدة.

68. سعادة الدكتور محمد علي عقله الفرجات.

69. سعادة الدكتورة ميساء سعيد موسى بيضون.

70. سعادة الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي.

71. سعادة الدكتورة ريم خليف عبد الله مرايات.

72. سعادة السيد محمد خير الصباغ.

73. سعادة السيدة منى غياث سختيان.

74. سعادة السيد باسم إبراهيم سكجها.

75. سعادة السيد باتر محمد علي وردم.

76. سعادة الدكتور زيد محمد حسين النوايسة.

77. سعادة السيد رمزي إيليا قسطه خوري.

78. سعادة السيدة مها زياد حمد العبيدين.

79. سعادة السيدة أدما اسبير الزريقات.

80. سعادة السيد جمال حسين عبطان الرقاد.

81. سعادة السيد زيد عمر النابلسي.

82. سعادة السيد علاء مصلح الكايد.

83. سعادة السيد سلطان عبد الكريم خليف الخلايلة.

84. سعادة السيد فهد علي الحسبان.

85. سعادة السيد راكان عبد الله الرواد.

86. سعادة السيد أنس مازن كامل بليه.

87. سعادة السيدة مي حاتم حسن أبو اعداد.

88. سعادة السيد أحمد سميح سلمان عيال سلمان.

89. سعادة السيدة لينا عبد اللطيف محمود العالول.

90. سعادة السيد عبيدة عبد الله محمد فرج الله.

91. سعادة السيد عبد الله ماجد فائق جبارة.

92. سعادة السيد أحمد علي عبد الجواد شيخة.