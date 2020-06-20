إرادة ملكية بتشكيل هيئات جديدة في المحاكم الكنسية الأرثوذكسية

عمان-الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، بتعيين السادة القضاة التالي أسمائهم:

قدس الأب الإيكونوموس بولس (باجس) إلياس عبدالله كفوف ، وقدس الإيكونوموس أنطونيوس (عادل) إسحق سليم المدانات والسيد فارس ياسر سمعان هلسة والسيدة كرستيين جورج بشارة فضول، أعضاء إضافيين في محكمة الإستئناف الكنسية المنعقدة في الأردن والتابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية .

تعيين السيد فارس توفيق جريس الداوود قاضياً ورئيس هيئة لدى المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن والتابعة للبطريركية المقدسية .

تعيين قدس الأب الإيكونوموس اليكسيوس (ماهر) فايز موسى قاقيش ، وقدس الأب يوسف عبدالله خليل حمارنة ، عضوين إضافيين في المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن والتابعة للبطريركية المقدسية .

حيث أجتمع صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بصفته رئيساً لمحكمة الأستئناف، بحضور الأرشمندريت ايرينموس رئيس المحكمة البدائية بالقضاة الحاليين والجدد، حيث نقل سيادته ادعية وبركات صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وتمنياته لهم بالصحة والعافية والحكمة في رسالتهم الجديدة و أكد على ضرورة تسريع إجراءات المحاكمة، وعدم تأخير البت في القضايا.

وخلال الإجتماع الذي عقد في دار المطرانية بالعاصمة عمان تباحثوا بكافة المعوقات والصعوبات التي تواجه المحاكم الكنسية وكيفية حلها.

وأشار سيادته أنه سيتم تشكيل هيئتين لمحكمة الإستئناف واحدة للأردن والثانية لفلسطين وايضاً تشكيل هيئتين للمحكمة البدائية لتسريع اجراءات التقاضي، وأوصى في حديثه للقضاة على ضرورة الإلتزام بتعاليم السيد المسيح والإلتزام بالقوانين الكنسية الموضوعة من قبل آباء الكنيسة القديسين.

وفي ختام الإجتماع حلف القضاة المدنيين القسم أمام صاحب السيادة مؤكدين التزامهم التام والكامل بتعاليم السيد المسيح والقوانين الكنسية، والقيام بمهامهم بكل أمانة وإخلاص.