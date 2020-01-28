إرادة ملكية بتعيين الدقامسة رئيساً لمحكمة استئناف إربد الشرعية

عمان- الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قراري المجلس القضائي الشرعي رقم 3/67/2020 ورقم 3/68/2020 تاريخ 13/1/2020 المتضمنين، تعيين نائب رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية فضيلة الدكتور عزالدين محمود مفلح الدقامسة رئيساً لمحكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين اعتبارا من 31 كانون الثاني الحالي.

ووفقا للإرادة الملكية يعين فضيلة الشيخ أويس باسم فيصل الجوابرة الكاتب في محكمة عين الباشا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية بأدنى مربوط من الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر الكاتب في محكمة استئناف عمان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الشرعية بأدنى مربوط من الدرجة السادسة.