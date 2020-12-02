إرادة ملكية بتعيين المبيضين وزيراً للداخلية

عمان – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، بالموافقة على تعيين معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيراً للداخلية.

وتالياً نص الإرادة:”نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:يعين معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيراً للداخلية.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 17 ربيع الآخر سنة 1442 هجرية، الموافق 2 كانون الأول سنة 2020 ميلادية”.

وأدى الوزير المبيضين اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.-

وفي السياق ذاته، اعتذر الوزير المبيضين عن استقبال المهنئين، وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم:” نظراً للظروف الصحية الراهنة ، والتزاماً بأوامر الدفاع ، وحرصاً على سلامة وصحة الجميع ، يعتذر سمير ابراهيم المبيضين عن استقبال المهنيين بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للداخلية ، ويكتفي بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي، راجياً من الجميع عدم الاحراج وقبول الاعتذار”.-(بترا)