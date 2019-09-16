عمان – الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين رئيس وأعضاء هيئة مديري مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير “كادبي”.

وبحسب الإرادة الملكية السامية، تم تعيين السيد مازن ناصر نجيب قعوار رئيسا لهيئة مديري المركز، وعضوية: السيد أمجد خميس عليان شهيل، مديرا عاما ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، والدكتور سامي هاشم محمود الحوراني، والسيد خليل صفوان خليل الساكت، والسيدة خديجة نصر يوسف شراب، والسيد طارق خلف العبدالله الحلبوسي، والسيد حسام داود حسن الكرد، والسيدة ميس عبدالله محمد جرادات.

وكانت الإرادة الملكية السامية، صدرت بالموافقة على قبول استقالة رئيس وأعضاء هيئة مديري مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير السابقين.