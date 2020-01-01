إربد: أب يقتل ابنه الشاب رميا بالرصاص.. ويحاول الانتحار

إربد-الغد- أقدم أب على قتل ابنه 22 عاما بإطلاق النار عليه في أحد المناطق في مدينة إربد، الأربعاء، ثم أطلق النار على نفسه مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة.

ووفق مصادر في الدفاع المدني، فأن الأجهزة الأمنية تتعامل في هذه الأثناء مع الحادثة، وسيصار إلى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في إربد للوقوف على أسباب الوفاة، في حين تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج.