إربد.. أصحاب أراض يحتجون لعدم صرف تعويضات خط الغاز الإسرائيلي

أحمد التميمي

اربد – احتج متضررون من أصحاب الأراضي في قرية أبسر أبو علي، بلواء الطيبة باربد من عدم قيام الحكومة بصرف تعويضات عن مساحات الأراضي التي تم استملاكها قبل اكثر من عام لتنفيذ خط الغاز الاسرائيلي.

وحسب محتجون ان وكيل اصحاب الاراضي راجع وزارة الطاقة من اجل صرف التعويضات المالية، الا ان مسؤولين في الوزارة اخبروه انه لغاية الان لم تبدا الوزارة بصرف اي مبلغ لحين اقرار الموازنة.

وامهل المحتجون الحكونة اسبوع من اجل صرف التعويضات بالرغم من رفضهم لمشروع الخط الغاز المسروق من فلسطين، مطالبين المسؤولين بزيارة البلدة واعلامهم بموحد صرف التعويضات وخصوصا وان هناك قرارات قضائية بالمبالغ المترتبة على عمليات استملاك الاراضي والتي تقدر بزهاء ٨ ملايين دينار.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة أعلنت في تاريخ في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي عن استملاك لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وجاء في الإعلان “عملا بأحكام (أ) من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 أعلن أنني بعد مرور 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحف المحلية سأتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك وحيازة المساحات استملاكا مطلقا وحيازة فورية لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوبة استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع والبالغة سنتين لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير وهو مشروع للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك”.

والقرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).

يشار الى ان وزارة الطاقة اعلنت عن استملاك 344 دونما واستئجار 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل.