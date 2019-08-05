إربدمحافظات

إربد.. أصحاب ملاحم يعترضون آليات البلدية لمنع إزالة حظائر الأغنام

منذ 22 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد التميمي
اربد – أوقف أصحاب ملاحم على طريق حواره في اربد آليات بلدية إربد الكبرى، بعد عزمها إزالة حظائر الأغنام الموجودة في الشارع الرئيس.
وقام أصحاب الملاحم باعتراض الجرافة من خلال الوقوف أمامها للحيلولة دون إزالتها.
وأشاروا الى البلدية كانت قد سمحت في سنوات سابقة ببناء حظائر للأغنام بالقرب من محلاتهم مقابل مبالغة مالية تتقاضاه البلدية، لافتين الى أن محلاتهم موجودة في الشارع منذ أكثر من 20 عاما.
وطالبوا البلدية بالسماح لهم ببيع الاضاحي خلال العيد مقابل مبالغ مالية والتعهد بازالة المخلفات بعد الانتهاء من العيد.

مقالات ذات صلة

الأمن يحاول ثني فتاة تهدد بالانتحار من إرتفاع شاهق في الرصيفة

منذ 36 دقيقة

حديقة أطفال سكن العاملين باليرموك.. إهمال وألعاب متهالكة – صور

منذ 11 ساعة

سلطة وادي الأردن: عدم الاكتراث سبب رئيسي لحالات الغرق

منذ 21 ساعة

ديرعلا: 2500 منزل محروم من خدمات الكهرباء والماء

منذ 21 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock