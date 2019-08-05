إربد.. أصحاب ملاحم يعترضون آليات البلدية لمنع إزالة حظائر الأغنام

احمد التميمي

اربد – أوقف أصحاب ملاحم على طريق حواره في اربد آليات بلدية إربد الكبرى، بعد عزمها إزالة حظائر الأغنام الموجودة في الشارع الرئيس.

وقام أصحاب الملاحم باعتراض الجرافة من خلال الوقوف أمامها للحيلولة دون إزالتها.

وأشاروا الى البلدية كانت قد سمحت في سنوات سابقة ببناء حظائر للأغنام بالقرب من محلاتهم مقابل مبالغة مالية تتقاضاه البلدية، لافتين الى أن محلاتهم موجودة في الشارع منذ أكثر من 20 عاما.

وطالبوا البلدية بالسماح لهم ببيع الاضاحي خلال العيد مقابل مبالغ مالية والتعهد بازالة المخلفات بعد الانتهاء من العيد.