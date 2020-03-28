إربد.. إجراءات لتأمين منطقة سوم المعزولة باحتياجاتهم الأساسية

احمد التميمي

اربد – أعلن رئيس اللجنة المحلية لمنطقة سوم غرب اربد ياسين الشناق انه تم الاتفاق مع محافظ اربد ومدير الشرطة عن توفير الخضروات والفواكه داخل المحلات التجارية المخصصة لهذه الغاية من خلال منح التصريح اللازم للمعنيين.

وتعتبر منطقة سوم التي يزيد عدد سكانها عن 15 الف نسمة معزوله بعد ان تم تسجيل عدد من الاصابات بين سكانها بفيروس كورونا ويمنع الدخول والخروج اليها.

واكد الشناق خلال جولة قام بها محافظ اربد رضوان العتوم انه سيصار الى توفير الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة بالأليه التي سيتم الاتفاق عليها.

ولفت الى ان سيارات الطحين والغاز والماء والدجاج سيتم السماح لهم بالخروج والدخول لتأمين المواطنين بها.

وقال ان اليات النظافة وعمال البلدية سيتم السماح لهم بالدخول والخروج بعد جمع النفايات من البلده.

ولفت الى انه تم إحضار المبيدات الحشرية وتم رش شوارع البلده من قبل أصحاب التركتورات في البلده برفقه متطوعين.

وقال انه تم اغلاق جميع المنافذ من الجهة الغربيه والشرقيه للبلده لمنع الدخول والخروج من غير المصرح لهم للوصول للغايه المعنيه للحكومه.