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إربد.. إخماد حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة

منذ ساعة واحدة
كوادر من الدفاع المدني تقوم باخماد حريق- (ارشيفية)

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علا عبد اللطيف

إربد- أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الاثنين، حريقا أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة وبعض أشجار الزيتون بمنطقة زبدة في محافظة اربد.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء أخمدت الحريق والسيطرة عليه، ولم ينتج أي إصابات بالأرواح.
وبحسب غرفة عمليات مديرية شرطة غرب إربد فان كوادر الدفاع المدني ومرتبات من الأمن العام تحركوا الى الموقع وفق بلاغ ورد يفيد بوجود حريق في المنطقة المذكورة ، حيث عملت كوادر الدفاع المدني باستخدام الآليات المتخصصة الى اخماد الحريق بالكامل والعمل على تبريده ، وفتحت مرتبات المركز الأمني تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحريق الذي عُلل بفعل فاعل .

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