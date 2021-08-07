إربد: إخماد حريق أعشاب وأشجار حرجية بمنطقة وادي العرب

عمان- اخمدت كوادر الدفاع المدني حريقاً شب بأعشاب جافة وأشجار حرجية، بمنطقة سد وادي العرب في محافظة إربد، شاركت في إطفائه طائرتان من سلاح الجو الملكي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة في دفاع مدني غرب إربد وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق إربد وجرش وعجلون ومرتبات الشرطة ودرك الشمال ومديريات الزراعة تعاملت مع حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والقصيب بمنطقة سد وادي العرب.

وأشار الى أن فرق الإطفاء استطاعت السيطرة على الحريق ومنعت انتشاره للأماكن المجاورة، رغم شدة الرياح ووعورة المنطقة والتضاريس. وقال الناطق الإعلامي إن طائرتين من سلاح الجو الملكي شاركتا في عمليات مكافحة الحريق، بالإضافة الى العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، وعدد كبير من المرتبات، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح. -(بترا)