إربد: إدخال طبيب إلى الطوارئ بعد الاعتداء عليه

احمد التميمي

اربد- أدخل طبيب للطوارئ والإسعاف في مستشفى الأميرة بسمة بإربد بعد تعرضه للضرب من قبل مرافقي أحد المرضى، وفق مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين.

وقال بني ياسين إن مهمة طبيب الطوارىء معالجة الحالات المرضية الطارئة وفي حالة استدعى الأمر إدخاله للمستشفى فانه يتم إدخاله للمراقبة لحين تشخصيه من قبل الأخصائي.

وأشار إلى أن طبيب الطوارئ لا يملك الصلاحية بتحويل إي حالة مرضية إلى المستشفيات.

وأضاف أن مرافقي احد المرضى اصر على الطبيب كتابة تحويل للمريض إلى مستشفى الملك المؤسس وبعد رفض الطبيب تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتم إحداث جروح قطعية في منطقة الوجه والرأس.

وأشار إلى أن نقطة الشرطة في القسم تحفظوا على المتسببين بالحادثة بعد أن تم تقديم شكوى رسمية من قبل الطبيب بحقهم.

وأكد بني ياسين أن حالة الطبيب جيدة بعد أن تم إدخاله لأحد الأقسام لتلقي العلاج فيما تتابع وزارة الصحة الحادثة وان الوزارة لن تتهاون بأي اعتداء على أي طبيب.

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