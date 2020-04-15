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إربد: إصابة جديدة بكورونا لممرض عائد من عمان

منذ 35 ثانية
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي-(أرشيفية)
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي-(أرشيفية)

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احمد التميمي

اربد – أعلن مدير مستسفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن تسجيل إصابة ممرض يعمل في أحد المستسفيات الخاصة بعمان، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغزو لـ”الغد” إن الممرض من سكان مدينة إربد ويعمل في مستسفى خاص في عمان، وعاد اليوم بعد غياب ٣٠ يوما إلى منزله في إاربد وشعر بأعراض المرض وتوجه إلى المستشفى وبعد فحصة تبين أن نتيجيته كانت إيجابية.

وإشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الممرض لم يخالط أحدا وتوجه مباشرة إلى المستشفى بعد شعوره بالتعب وتم عزله في المستشفى.

ولفت إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم بأخذ عينات من ذوي الممرض للتأكد من خلوهم من الإصابة.

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