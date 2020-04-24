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إربد.. إصابتان جديدتان بكورونا و5 حالات شفاء

منذ ساعتين

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أحمد التميمي

إربد – اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي/رئيس فرق الاستقصاء في مديرية صحة محافظة إربد الدكتور علي الزيتاوي، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لاثنين من أقرباء سائق الشاحنة في منطقة الحي الشمالي بإربد.

وقال الزيتاوي ان جميع العينات التي ظهرت نتائجها حتى مساء اليوم جاءت سلبية باستثناء هاتين الحالتين، مشيرا الى ان نتائج العينات التي جمعتها فرق الاستقصاء امس ستظهر نتائجها تباعا خلال الساعات المقبلة.

وذكر أن فرق الاستقصاء قامت باعادة الفحص لاقرباء السائق بعد ١٤ يوم من الفحص وكانت جميع النتائج سلبية باستثناء حالة.

وغادرت مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، 5 حالات تماثلت للشفاء من المرض، ليتبقى عدد الحالات تحت العلاج ١٤ وحالتها مستقرة.

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