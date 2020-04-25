إربد: إعادة فحص المخالطين بمناطق الحجر.. وترقب نتائج 100 عينة

إربد- قال رئيس قسم الرصد الوبائي رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي، إن هناك عملية إعادة لفحص المخالطين في مناطق الحجر بمحافظة اربد، خصوصا الحي الشمالي للتأكد من الوضع الوبائي للمخالطين.

وأشار الزيتاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن هذه الإجراءات جاءت وفق البروتوكول الصحي المعمول به أصلا، وجرى تكثيفه بعد ظهور حالتي اصابة بفيروس كورونا لمخالطين اثنين لسائق الشاحنة في اربد.

ولفت إلى أن الفريق ينتظر نتائج فحوصات العينات التي جرى جمعها اليوم وأمس من مناطق الحجر، وعددها أكثر من 100 عينة.-(بترا)