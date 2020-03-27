إربد… إغلاقات بالسواتر الترابية وسط ترحيب من قبل الأهالي

احمد التميمي

اربد – مذ ساعات الصباح، قامت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي باغلاق العديد من الشوارع ومداخل البلدات والمناطق في اربد بالسواتر الترابية والحواجز، استناد الى قرارات الحكومة بعزل مخافظة اربد وقراها عن المحافظات الاخرى بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالمحافظة.

ومنعت القوات المسلحة الاردنية دخول وخروج اي مركبة من تلك المناطق، بالوقت الذي اشاد فيه السكان في اربد بالاجراءات وتحسبا من ازدياد اعداد المصابين بالعدوى.

وقال رئيس مجلس محلي سوم ياسين الشناق ان هناك ترحيب كبير من سكان منطقته باجراءات الحكومة بعزل البلدة بعد تسجيلها العديد من الاصابات بالفيروس.

واشار الى ان القوات المسلحة تمنع دخول وخروج اي شخص للبلدة تحسبا من نقل الاصابة الى خارج البلدة، داعيا المواطنين الى عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى وفي حال استدعت الحالة الاتصال مع غرفة العمليات.

ودعا الجهات المعنية الى اعطاء تصاريح لعمال الوطن والمركبات التي تنقل المواد التموينية والخضار للدخول الى البلدة بعد ان تم منعهم من الدخول.

بدورة، قال عضو مجلس محلي جحفية علي الطلافحة ان القرار الحكومي باغلاق البلدة سيسهم في تراجع عدد الاصابات في حال التزم المواطنين منازلهم وعدم الاختلاط مع الاخرين.

ودعا الطلافحة الاشخاص الذين حضروا حفل الزفاف مراجعة المستشفى لعدم نقل العدوى لاشخاص غير مصابين.

واشاد بدور القوات المسلحة الاردنية الجيش الغربي وسهره على حماية الاردنيين،.

ودعا الحكومة الى ضرورة تامين منازل المواطنين باحتياجاتهم الاساسية حتى لا يضطروا للخروج من منازلهم لشراء احتياجانهم وخصوصا وان اغلب المحال قد خالطها المصابين.

ولفت الى ان فرق الاساقصاء الوبائي لا تزال تقوم بعملها باخذ عينات من الاشخاص الذين حضروا حفل الزفاف في اربد وفحصها للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس.