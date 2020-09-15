إربد: إغلاق المختبرات المركزية 72 ساعة للتعقيم

إربد – الغد – اكد مدير الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب ان المختبرات المركزية في المحافظة ستغلق 72 ساعة لغايات التعقيم والتطهير، وذلك جراء اكتشاف اصابات في بعض الكوادر العاملة.

وبين الدكتور الشياب انه تم تحويل اجراء العمل للفحوصات المخبرية الجديدة في المراكز الصحية الشاملة في المحافظة واصدار نتائج الفحوصات فيها بشكلها الطبيعي، علما انه تم اعتماد مختبرات مركز صحي الصريح الشامل ومختبرات مركز صحي المغير الشامل ومختبرات مركز صحي الحصن الشامل ومركز صحي القميم الشامل ومختبرات الاميرة بسمة في الوقت الحالي لغايات الانتهاء من عملية التعقيم.

واشار الدكتور الشياب الى ان فرق الرصد قامت منذ اللحظة بفحص العينات من المراجعين للمختبر الذين راجعوه خلال اليومين الماضيين والمجاورين للمختبر بالاضافة الى سحب عينات من.