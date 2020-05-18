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إربد: إغلاق فرع بنك ودعوة مراجعيه لحجر انفسهم على خلفية إصابة موظفين بكورونا

منذ 17 دقيقة

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احمد التميمي
اربد – قررت لجنة الاوبئة في محافظة اربد اغلاق احد فروع البنوك لمدة ١٤ يوم على خلفية اصابة موظفين بالبنك بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر انه تم اغلاق الصراف الالي التابع للبنك، فيما تم سحب عشرات العينات من الموظفين للتاكد من خلوهم من الفيروس.
واشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بالتقصي عن مصدر الاصابة.
واكد المصدر انه تم عزل منازل المصابين حتى يتنسى لفرق الاستقصاء الوبائي سحب عينات من المخالطين للمصابين.
ودعا المصدر المواطنين الذين راجعوا البنك خلال الايام الماضية التزام منازلهم وحجر انفسهم وابلاغ لجنة الاوبئة ومراجعة المستشفى على اسرع وجه في حال شعروا باي اعراض.

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