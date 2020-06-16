إربد: إغلاق مول و 15 مخالفة لمحال تجارية

أحمد التميمي

إربد- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة المشكلة من محافظ إربد منشأة تجارية (مول) بسبب مخالفات شروط الصحة والسلامة العامة.

ووجهت اللجنة مخالفات لمطعمين ومحمص جراء عدم إعلان الأسعار، إضافة إلى توجيه 12 مخالفة من قبل اللجنة لعدد من المنشات التجارية لوجود سلبيات.

وقال مدير صناعة اربد المهندس عبد الحليم الجمرة إن الجولات مستمرة لجميع المنشات التجارية في محافظة إربد للتأكد من مدى التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة وعدم مخالفة أوامر الدفاع.

وأشار إلى أن اللجنة زارت اكر من 46 منشاة تجارية في اربد ووجدت بعض المخالفات وعدم التزام العاملين بتلك المحال بأوامر الدفاع وارتداء الكمامات والقفازات تم تحرير مخالفات بحقهم وإغلاق المؤسسة لمدة 14 يوم.

وحسب الجمرة أن اللجنة وجدت العديد من المنشات التجارية ملتزمة بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية، داعيا جميع المؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالشروط الصحية تجنبا لإغلاق المؤسسة بموجب أمر الدفاع.

Ahmad.altamimi@alghad.jo