إربد.. إغلاق 53 محلا وتحرير 6200 مخالفة لأوامر الدفاع

احمد التميمي

اربد – ضبطت وحررت الاجهزة الرقابية في محافظة اربد منذ بداية العام الحالي (5913) مخالفة بحق افراد و(287) منشأة مخالفين لأوامر الدفاع، وفق محافظة اربد رضوان العتوم.

واشار العتوم انه تم تنفيذ (53) إغلاق لمنشآت غير ملتزمة، وعلى الرغم من هذه الأرقام تبدو للوهلة الأولى مرتفعة، إلا أنه ونسبة لكون محافظة اربد تعتبر ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان، فإن هذه الأرقام تشير إلى وجود وعي والتزام كبيرين لدى أبناء المحافظة.

وقال ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء في إقليم الشمال قامت بتنفيذ (1944) زيارة منذ بداية العام جرى خلالها إتلاف (4226) كغم مواد صلبة و (3375) لتر من المواد السائلة وتم توجيه (1835) إنذار وإيقاف (67) منشأة وإغلاق (9) منشآت غذائية.

واكد العتوم انه تم إغلاق ومنع إقامة سوق الجمعة الواقع على طريق اربد-الرمثا، وهو سوق شعبي اعتاد المواطنون من كافة محافظات الشمال وعمال مصانع مدينة الحسن الصناعية من جنسيات متعددة ارتياده قبل أزمة الكورونا، وذلك لكونه يشكل مكانا للتجمعات العشوائية ويَؤُمُّه الآلاف من مختلف المناطق والجنسيات ويشهد ازدحام واكتظاظ كبيرين، بالإضافة لافتقاره إلى أدنى متطلبات الصحة والسلامة العامة وصعوبة إلزام مُرتاديه بهذه المتطلبات.

واوضح ان الأجهزة التنفيذية في محافظة اربد واكبت على متابعة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة في مواجهة تفشي الفيروس والتي تعتبر خطة متكاملة من النواحي الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والبيئية،

واشار الى انه تم وضع برامج تنفيذية على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى الوحدات الإدارية تضمن متابعة كافة الجهات الرقابية في المحافظة تقيد المواطنين والمحال التجارية بتعليمات السلامة العامة والوقاية من الفيروس بهدف السيطرة على الجائحة والحد من تأثيرها، وقد اشتملت هذه البرامج على العديد من الأنشطة منها:-

وبين ان اللجان والفرق المختصة المشكلة من عدد من الدوائر التنفيذية المعنية ( الأمن العام والصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والبلديات والسياحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وديوان المحاسبة والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي) بالتنسيق مع المحافظة تابعت جولات رقابية في كافة مناطق المحافظة للتأكد من تطبيق المنشآت والمؤسسات والأسواق والأفراد جرى خلالها التشديد على الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ولفت الى انه في بداية العام الحالي ووفقاً لأوامر الدفاع في حينه جرى متابعة إغلاق الأماكن العامة ومنع المناسبات: الحدائق والمسابح والصالات ومراكز التسوق والملاعب ومسارح (السينما) والمدارس والأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية وما إلى ذلك.

واكد انه تم مراقبة الالتزام بحظر التجمعات العامة والمحاضرات والندوات المخالفة لأوامر الدفاع كمتابعة شعائر خطبة وصلاة الجمعة بالتنسيق مع الأمن العام ومديريات الأوقاف والبلديات من حيث توفر متطلبات السلامة العامة والوقاية من الفيروس ومنع الباعة المتجولين من خلق تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع أمام المساجد.

واشار الى انه تكثيف الحملات الممنهجة وعلى فترات ضمن الأوساط التجارية والمناطق التي تم رصدها وتحديدها من قبل المركز الوطني لإدارة الأزمات كبؤر ساخنة لانتشار الوباء.

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