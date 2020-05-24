إربد.. إنقاذ مواطن سقط من أعلى منحدر جبلي

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمركز دفاع مدني شرق إربد، مساء الأحد، بتعرض مواطن للسقوط من أعلى منحدر جبلي في منطقة مغير راحوب حيث تم التحرك على الفور للمكان وتمكن المنقذون باستخدام المعدات المتوفرة من إنقاذ المواطن الذي تبين تعرضه لإصابات متوسطة وأسعف لأقرب مستشفى.
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