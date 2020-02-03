إربد.. اجتماع تنسيقي لبحث قضية البسطات وإيجاد البدائل المناسبة

اربد – الغد – بحث محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني بحضور مدراء الأجهزة الأمنية الية العمل الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة بهدف تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ضرورة استحداث أسواق مجانية او بأسعار رمزية تمكن البائعين المتجولين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة.

وعرض في الاجتماع عدداً من الحلول المقترحة واستعراض بعض المواقع التي يمكن استغلالها بحل مشاكل الباعة المتجولين وإقامة أسواق شعبية تعمل على حل مشكلة البسطات المنتشرة في ارجاء المدينة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة مشاورة جميع أصحاب العلاقة وعدم تفرد أي جهة بالقرار مع أهمية وان يتم تحديد المواقع لهذه الأسواق بما يرضي جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة للجميع مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق التجار في المدينة.