إربد.. احتجاج أمام مستشفى بعد وفاة فتاة قال ذووها إنها نتيجة “خطأ طبي”

أحمد التميمي

إربد- احتج عدد من ذوي فتاة توفيت داخل أحد المستشفيات في مدينة إربد، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقال المحتجون إن الفتاة أدخلت المستشفى وتوفيت نتيجة “خطأ طبي”، حيث تم تحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

بدوره، قال مدير المستشفى المعني بالحادثة الدكتور وصفي الرشدان، إن الفتاة أجريت لها عملية أمس، وتم إجراء جميع الإجراءات، إلا أن حالتها الصحية انتكست بعد حدوث مصاعفات للمريضة وفارقت الحياة.

وأكد الرشدان أن المستشفى يتحمل أي مسؤولية قانونية أو طبية في حال إدانته من قبل القضاء العادل والنزيه، إذا تعلق الأمر بنقص بالتجهيزات من بنى تحتية ومعدات وأجهزة أو كادر تمريضي.

وأضاف أن المستشفى أصر على تحويل الجثة لمركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، موضحا أن “القضية الآن بيد المدعي العام وسيتم تسليم ملف المريضة للقضاء التي ستقول كلمتها الفصل بالحادثة”.