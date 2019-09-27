إربد: اختتام مؤتمر التربية الإعلامية والتوصية باعتماد مناهج لتدريسها في المدارس

اربد – الغد – اوصى مشاركون في ختام مؤتمر “لنبدأ التربية الاعلامية والمعلوماتية … الاخبار الزائفة تحقق وشارك” والتي نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد بالتعاون مع منظمة دويتشة الالمانية واستمر 3 ايام الى توفير منهاج ورسائل تربوية في المدارس للارتقاء بتحصيل الطلبة ومواكبة التطورات.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي شارك فيها مدربين من 5 دول عربية على أهمية التخطيط وايجاد مواد وبرامج متخصصة في التربية الإعلامية والتىكيز على الاخبار الزائفة وكيفية التاكد منها من مصادرها حماية للمجتمع.

ودعوا الى ضرورة إعداد برامج تدريبية في مهارات التربية الإعلامية للمعلمين والطلاب، بما يعزز قدراتهم في المجال التعليمي، اضافة الى ضرورة ان تدرس مادة التربية الإعلامية كمنهاج في المدارس وبشكل رسمي على ان يتم تدريسها من قبل خريجي الصحافة والاعلام.

وأوصـــى المؤتمرون بعقد المؤتمر بصفة دورية، وذلك لأهميته في التنشئة التربوية القادرة على التعامل مع المتغيرات الإعلامية والاجتماعية والدولية، ومن أجل مواكبة مستجداته وتقنياته الاتصالية.

وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان المجتمع والمواطنين عانوا من مسالة الاخبار الزائفة والخاطئة حول كثير من القضايا والموضوعات وخاصة فيما يتعلق بمستقبلنا ووضع الاردن السياسي .

ودعا الحكومة الى توفير الاخبار الحقيقية وادارة الملف الاخباري بشكل افضل في ظل انعدام الثقة من الاخبار الحكومية وحتى لو كانت صحيحة.

واشار الى اهمية الوعي بالقانون وخصوصا وان هناك مسؤولية قانونية يتحملها مستخدم الفيس بوك حتى لو تم مشاركة الخبر او الصورة .

واكد الكفيري ان الحكومة مطالبة بتوفير الوسائل التكنولوجية لمواجهة التحديات وان يكون هناك اساليب جديدة للتدريس وادخال التربية الاعلامية في المناهج وتطوير الاذاعة المدرسية واستخدام التكنولوجيا للتفاعل مع الطلاب والتفاعل مع اولياء الامور والمسؤولين.

واشار الى ضرورة فتح المدارس بعد الانتهاء من الدوام الرسمي للشباب لاستخدامها في ظل افتقار كل المناطق لأندية شبابية للمرسة مواهبهم وانشطتهم.

واكد الكفيري انه سيصار الى التوسع في برنامج التربية الاعلامية في المدرس لتشمل العاملين في مجال التنشئة الاجتماعية وسيصار الى اطلاق 5 حلقات نقاشية لكسب التائيد وورشات تدريبية