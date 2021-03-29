إربد: ارتفاع أسعار الليمون إلى دينار ونصف للكيلو

احمد التميمي

اربد – ارتفعت اسعار الليمون في اسواق اربد وتجاوزت سعر الكليو الدينار والنصف، وفق نقيب مصدري الخضار والفواكة في اربد المهندس محمد قنديل.

وقال قنديل ان اسعار الليمون شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الايام الماضية بسبب تدني الانتاج المحلي، حيث وصل سعر الكيلو في سوق الجملة دينار ونصف .

واشار الى ان الحكومة سمحت باستيراد الليمون من الخارج، حيث دخلت اول شحنة من الليمون المستورد وتم بيع الكيلو بالجملة بسعر دينار و40 قرش، متوقعا انخفاض اسعارها في الايام المقبلة بعد وصول كميات كبيرة من الليمون المستورد.

واوضح قنديل ان اسعار اصناف الخضار والفواكة في السوق المحلي تشهد استقرار في الاسعار في ظل وفرة الانتاج.

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