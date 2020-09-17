إربد: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليوم الى 15 حالة

اربد – قال محافظ اربد ورئيس لجنة ادارة خلية ازمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم، انه تم تسجيل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ليرتفع عدد الحالات المسجلة في المحافظة اليوم الى 15 حالة بعد ان كان الموجز الاعلامي اليومي اشار الى تسجيل خمس اصابات في محافظة اربد.

واشار العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى ان الحالات توزعت على 12 اصابة في لواء قصبة اربد واصابة واحدة في كل من الوية الاغوار الشمالية وبني عبيد والرمثا.

ولفت العتوم الى انه بوشر بتنفيذ اجراءات الحجر الصحي على المنازل التي يقطن بها المصابون، منوها الى انه تم اغلاق ستة مدراس في المحافظة نظرا لتسجيل اصابات بين طلبتها.

