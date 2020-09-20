إربد: ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 8 حالات وحجرهم منزليا

أحمد التميمي

إربد- ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في محافظة إربد إلى 8 حالات بعد تسجيل إصابتين جديدتين لطفلة 4 سنوات في بلدة المغير بإربد مجهولة المصدر، والأخرى لممرض في أحد المستشفيات، حسب مصدر طبي.

وقال المصدر أنه وفق التعليمات الجديدة للجنة الأوبئة بمنع حجر المصابين من الأطفال والكوادر الصحية فانه تم الإبقاء عليهما داخل منازلهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم عزل منازل المصابين وتوفير حراسة أمنية لمنع الدخول والخروج إليها.

وبين المصدر أنه تم التنبيه على ذوي الطفلة المصابه بالتعامل معها بحذر كي لا تنقل الإصابة وعدم مخالتطها للآخرين.

وأكد المصدر أن مصدر إصابة الطفلة غير معروف، فيما كانت نتائج والديها ومخالطيها من الدرجة الأولى سلبية.