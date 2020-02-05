إربد: استكمال مشروع تأهيل مجمع عمان قبيل شهر رمضان

اربد- أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة صلاح اللوزي، أن العمل بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مجمع سفريات عمان الجديد بإربد يسير وفق الجدول الزمني المخطط له باستكمال الجزء الشمالي المتبقي من المجمع ليصار إلى استكماله بالكامل قبل شهر رمضان المقبل، لافتا إلى جودة التنفيذ في المشروع الذي يعد من أفضل نماذج مجمعات السفريات على مستوى المملكة.

وأكد اللوزي خلال تفقده للمشروع يرافقه رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير مديرية شؤون المحافظات في الهيئة عبدالله الصناع ومديرة مكتب الهيئة في محافظة اربد المهندسة رولا العمري، أنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل نقل خطوط الحافلات التي تصطف في الجزء الشمالي وتوزيعها على الجزء المكتمل الذي بوشر بتشغيله ريثما يتم الانتهاء من إنجاز كامل أعمال البنية التحتية والتأهيل للجزء الشمالي لإعادة خطوط هذه الحافلات إليها.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر والمنجز من المجمع مجهز بالكامل ومستعد لاستقبال الحافلات وخطوط السرفيس العاملة على المجمع وفق أحدث المواصفات.

وجرى التوافق على تشكيل لجنة من الهيئة وإدارة السير والبلدية لتحديد مسارات الدخول والخروج من المجمع بنظام الاتجاه الواحد.

ووعد بني هاني ان تتم مباشرة العمل بأعمال البنية التحتية في الجزء الشمالي من المجمع في غضون اليومين المقبلين بعد ترحيل الحافلات منها إلى الجزء الجنوبي، مرجحا أن يتم إنجاز كامل أعمال البنية التحتية بما فيها شبكة تصريف مياه الأمطار بأقل من 100 يوم عمل ليصار بعدها إلى تشغيل المجمع بكامل سعته وطاقاته الاستيعابية.

وأشار بني هاني الى أن التصميم الهندسي للمجمع، إضافة إلى تميزه المعماري فإنه راعى توفير أفضل مستوى من الخدمة لمتلقيها ومقدمها على حد سواء بما فيها توفير مواقف طابقية للمركبات.

وكشف اللوزي وبني هاني عن توجه مستقبلي للاعتماد على وسائط النقل الصغيرة “ميكرو باص” سعة 12 راكبا على خطوط السرفيس الداخلية والقرى المجاورة لضمان حركة تردد منتظمة وسريعة توفر الوقت على الراكب وتضمن عدم تأخره عن عمله نتيجة اضطرار الحافلات المتوسطة والكبيرة لملء سعتها بالكامل قبل الحركة.(بترا)