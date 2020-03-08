إربد: اعتصام لسائقي “سيارات التطبيقات” احتجاجا على الضريبة

احمد التميمي

اربد – اعتصم المئات من اصحاب السيارات العاملة على التطبيقات الذكية امام حدائق الملك عبدالله الثاني في اربد، احتجاجا على فرض ٤% كضريبة على كل سيارة.

ووفق المحتجين، فان اصحاب السيارات باتوا يدفعون 25% للشركة و4% ضريبة اضافية بما مجموعة 29% بعدما كانت 26%.

واشاروا الى ان الشركة قامت بتخفيض الاجرة، مما تسببت بخسائر كبيرة لاصحاب المركبات، خصوصا وان معظم قام بشراء مركباتهم عن طريق البنوك.

واكدوا ان فرض الضريبة في هذا الوقت ضربة قاسية لاصحاب المركبات وخصوصا في ظل عدم قدرتهم على الايفاء بمستلزماتهم المالية للبنوك.