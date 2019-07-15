إربد: الأمن يضبط مطلوبا بحوزته أسلحة ومخدرات (صور)

عمان- الغد- داهمت قوة أمنية من مديرية شرطة محافظة إربد منزل أحد المطلوبين في قرية سمر بمحافظة اربد، وألقا القبض عليه وضبطت بحوزته سلاحين ناريين وكمية من المواد المخدرة.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في مديرية شرطة محافظة اربد حول مكان تواجد أحد الأشخاص المطلوبين داخل منزله في قرية سمر بلواء بني كنانة في محافظة اربد، وأن بحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات لإلقاء القبض على ذلك المطلوب وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال متابعة تلك المعلومات وبعد التأكد منها شُكِّلت قوة أمنية من مديرية الشرطة بكافة الأقسام التابعة لها وجرت مداهمة منزل ذلك المطلوب وألقي القبض عليه، وبتفتيش المنزل عثر على سلاحين ناريين ومجموعة من المخازن وكمية من الذخيرة الحية، بالإضافة لكمية من الحبوب والمواد المخدرة مختلفة الأنواع ومبلغ مالي، وبوشر التحقيق.