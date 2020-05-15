إربد: الإقبال الكبير على شراء السلع التموينية يغيب العروض والخصومات

احمد التميمي

إربد – أوقف الاقبال الكبير من قبل المواطنين حاليا على شراء المواد التموينية بسبب ظروف حظر التجول ومتطلبات شهر رمضان الكريم العروض والخصومات، التي كانت قد دأبت عليها هذه الاسواق قبل ازمة كورونا ، وخاصة في شهر رمضان لتشجيع المواطنين على الشراء، ما ضيع الفرصة على أصحاب الدخل المحدود والفقراء الاستفادة من تلك العروض في تلبية حاجات اسرهم.

وقال محمد دراوشة إن العروض كانت تخلق أجواء من المنافسة ما بين الأسواق التجارية، ويدفع بالعديد من الأسواق إلى خفض الأسعار بنسب تزيد على 20 % في بعض السلع.

وأشار إلى انه كان يقوم بنهاية كل شهر بشراء مستلزمات منزله من المواد التموينية من احد الأسواق الكبرى في اربد، حيث كان يقوم نهاية كل شهر بعمل عروض، إلا انه وبعد جائحة كورونا أوقف جميع العروض.

وقال محمد الكردي، إن أسواق المواد التموينية أوقفت عروضها التي كانت تقوم بها بشكل أسبوعي، نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء المواد التموينية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح أن الأسواق التجارية، كانت تلجأ للعروض لتنشيط الحركة عليها في ظل حالة الركود التي كانت تعيشها قبل جائحة كورونا، إضافة إلى وجود منافسة ما بين المحال التجارية لاستقطاب المتسوقين.

ولفت إلى أن جائحة كورونا تسببت بحرمان العديد من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من العروض التي تقدمها الأسواق التجارية أسبوعيا أو شهريا.

وحسب الكردي الذي يعمل في شركة خاصة ويتقاضى الحد الأدنى للاجور وهو 220 دينارا، ان العروض التي كانت تقوم بها الأسواق كانت توفر الكثير من الدنانير، مقارنة بهذه الأيام.

وقال محمد خريس، إن الأسواق التجارية كانت تتسابق بنهاية كل شهر بعمل العروض والخصومات على المواد التموينية لاستقطاب المتسوقين، وبخصومات قد تقل إلى 20 %، إلا انه وبعد جائحة كورونا وأوامر الحظر أوقف تلك الأسواق عروضها.

وأشار إلى أن معظم المواطنين خلال الفترة الماضية، انفقوا رواتبهم على شراء المواد التموينية وبكميات كبيرة، مما دفع بأصحاب المحال التجارية لوقف عروضهم، نظرا لزيادة الطلب.

بدورة، قال نائب رئيس غرفة تجارة اربد أكرم عرفات، إن العديد من المحال التجارية أوقفت عروضها خلال أزمة كورونا، نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين لشراء المواد التموينية.

وأشار إلى أن رفض تجار عمان بيع أصحاب المحال التجارية السلع التموينية إلا بسعر “الكاش”، دفع بالعديد من التجار إلى وقف العروض حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه التجار المستوردين، الذين كانوا في السابق يوافقون على البيع بواسطة شيكات مؤجلة.

وأكد عرفات أن نقص المعروض من المواد التموينية الناجمة عن عدم قدرة التاجر على الشراء بواسطة “الكاش”، تسبب بوقف جميع العروض والخصوصات، التي كان العديد من المؤسسات الاستهلاكية تنتهجها قبل ازمة كورونا.

وأشار عرفات، إلى أن جميع المواد التموينية متوفرة، بالرغم من نقصها من دول المنشأ بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن العروض كانت تشكل فرصة للعديد من الأسر لتوفير مستلزماتهم بأسعار مقبولة.

وأكد أن المنافسة بين المحال التجارية قبل ازمة كورونا جاءت لإنعاش الأسواق بعد حالة الركود التي كانت تشهدها مدينة اربد، حيث كانت نسبة التخفيض تتجاوز الـ20 % على بعض المواد.

ولفت إلى انه وبعد كورونا وأوامر الدفاع، أوقفت العديد من المحال التجارية عروضها وأصبحت تبيع السلعة بسعرها العادي مع هامش ربح مقبول.

وأكد عرفات، أن العديد من السلع التموينية لم يطرأ عليها أي ارتفاع خلال الفترة الماضية، بالرغم من الإقبال الكبير عليها، مشيرا الى أن المواطنين شعروا بفروقات بالأسعار، نظرا لعودة ثمن السلعة إلى سعرها الحقيقي قبل العروض.

وأشار إلى أن معظم السلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج، إلا انه وخلال أزمة كورونا قللت تلك الدول من تصديرها نظرا للإجراءات التي قامت بها دولهم لمنع انتشار الفيروس، ومنها إجراءات الحظر وتعطيل عمل الشركات والموظفين وغيرها.

ودعا عرفات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد التموينية، مؤكدا أن جميع المواد متوفرة في المستودعات وبكميات كبيرة، إلا أن الإقبال الكبير سيؤدي إلى نقص المخزون الاستراتيجي.