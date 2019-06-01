إربد: الاعتداء على طبيب في مستشفى الأميرة بسمة

إربد-الغد- تعرض طبيب جراحة المسالك البولية في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي قيس العمري للاعتداء بالضرب والشتائم من قبل احد الاشخاص المرافقين لمريضة.

وعن تفاصيل الحادثة، قال العمري انه تلقى استشاره من زميله في مستشفى الاميرة بديعة لمعاينة مريضه كانت تعاني من حصر بول، حيث توجه على الفور الى المستشفى وعند محاولة دخوله لغرفة الفحص تفاجا بحارس الامن والذي حاول منعه من الدخول بحجة انه ليس طبيب في مستشفى الاميرة بديعة ليخبره انه اتى لاستشارة طبيه رسمية.

وتابع العمري انه دخل الى غرفة الفحص لمعاينة الحالة المرضية ليتفاجا بقيام احد الاشخاص بكيل وابل من الشتائم والفاظ نابية بحقة والاعتداء علية بالضرب، علما ان المريضة التي كانت خارج غرفة الفحص وان حارس الامن هو من حرض الشخص بالاعتداء على الطبيب بوجود شهود عيان.

واشار الى انه تم ادخاله الى مستشفى الاميرة بسمة ويعاني من رضوض وكدمات في الصدر والرقبة وخدوش في الوجه وحالته الصحية متوسطة.

ولفت العمري الى انه تم تقديم شكوى بحق المعتدي الى مركز امن اربد الغربي ليتفاجا بوجود شكوى مماثلة بحقة بتعرض ذلك الشخص للضرب وهو مطلوب الان للامن ويخضع لحراسة امنية.

بدورة، قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء فرع اربد باسم غرايبة ان النقابة تتابع قضية الاعتداء على احد الاطباء وسيصار الى تقديم شكوى رسمية عبر النقابة الى المدعي العام.

واضاف الغرايبة ان الطبيب كان بمهمة رسمية لاستشارة طبية لمريضة في مستشفى الاميرة بديعة ويحمل اوراق رسمية بذلك وهو اعتداء على موظف عام اثناء تاديته لواجبة الرسمية.

وطالب الغرايبة بتشديد العقوبات بحق المعتدي كما تنص المادة 178 من قانون العقوبات واعتبار الشكوى التي قدمها المعتدي بحق الطبيب كيدية وخصوصا وان الفحوصات التي اجراها المعتدي سليمة.