إربد: البدء بتحديد المواقف المشمولة بـ”الأوتوبارك”

أحمد التميمي

إربد– باشرت بلدية إربد الكبرى تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل أيام قليلة بين البلدية وغرفة التجارة وشركة مواقف البلد، وذلك من خلال البدء بتحديد المواقف المشمولة ضمن مشروع “الأوتوبارك” وتحديد كل موقف في جميع الشوارع الواقعة ضمن المشروع، وفق المفتش العام في البلدية مؤيد دحادحة.

وأضاف الدحادحة انه تم تمييز الشوارع التي يتوجب على المصطفين بها استخدام البطاقات الخاصة والمدفوعة مسبقاً من خلال دهان أرضيات هذه الشوارع باللون الأصفر.

كما سيتم ترقيم المواقف في كل شارع لوحده علماً بأن طول كل موقف 6 أمتار وعرضه 2.5 متر.

وأضاف الدحادحة انه سيتم البدء بتطبيق التعرفة الجديدة التي أعلن عنها سابقاً وهي ربع دينار للنصف ساعة الأولى وربع دينار كذلك للنصف ساعة التي تليها وتكون التعرفة بعد الساعة الأولى نص دينار لكل ساعة خلال أيام قليلة.

وأشار إلى ان البلدية والشركة انهيتا عملية اعتماد عدد كبير من مراكز بيع البطاقات من خلال الاتفاق مع عدد من المحال التجارية بتواجد البطاقات لديهم وبيعها بحيث لن يقل عدد هذه المراكز عن عشرة مراكز بيع في كل شارع وتم تعريف هذه الأماكن من خلال التطبيق الخاص بالمواقف والذي بات يخول المستخدم إتمام عملية الاصطفاف وانهائها دون الحاجة لمساعدة من احد ودون التدخل من قبل أي شخص اخر.

وحسب الدحادحة فإنه لن يتم منذ اليوم فرض غرامة على أي مركبة تقوم بالاصطفاف إلا بعد ابلاغ صاحبها بأن مركبته موجودة في أماكن مدفوعة الأجر وبمقدوره القبول او الرفض من خلال الرسالة او التطبيق وان الشركة أكدت استعدادها لعدم فرض غرامة في حال تم القبول من قبل المواطن على ان يتم خصم هذه الرسوم من البطاقة التي يقوم صاحب المركبة باقتنائها لاحقاً ويتم فرض الغرامة في حالة رفض المواطن للامتثال لهذا النظام فقط.ونوه المفتش العام في البلدية إلا ان شارعي الحصن والأمير حسن يخلوان في الوقت الحالي من مراكز بيع للبطاقات وسيتم اعتماد هذه المراكز خلال أيام قليلة ويتم الإعلان عنها ونشرها كذلك من خلال التطبيق كما ان عملية التخطيط ستتأخر في عدد محدود من الشوارع التي تقع ضمن مشاريع إعادة تأهيلها وتعبيدها وسيتم تخطيطيها وتحديد المواقف فيها فور انهاء عملية التعبيد والصيانة فيها.