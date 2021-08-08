إربد.. التحقيق في مقتل رجل أعمال بظروف غامضة

إربد-الغد- تحقق الأجهزة الأمنية في إربد في وفاة ستيني يشتبه أنه تعرض للقتل من قبل مجهولين بعد أن عثر على جثته في وادي بيت راس شمال مدينة أربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر أن الستيني رجل أعمال معروف في إربد، حيث تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت جارية بعد استدعاء عدد من الأشخاص للتحقيق معهم.