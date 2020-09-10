إربد: التحول إلى التعليم عن بعد في مدرستين

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستي عز الدين القسام الأساسية للبنين وسكينة بنت الحسين الأساسية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

جاء ذلك بعد تسجيل إصابتين في كل مدرسة جميعها مخالطة لإصابات مثبتة لذويهم ومعلن عنها سابقا.