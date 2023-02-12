إربد.. الدفاع المدني يُجري عمليتي ولادة داخل منزل وسيارة إسعاف

قال المـلازم أول عبـد المجيـد التـرك من قسـم التثقيـف والتوجيـه الوقائـي في الدفـاع المـدنـي إن الفرق المتخصصة قدمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، الإسعافات الأولية لـ( 3424) شخصا في مواقعهم، بالإضافة لتأمين وصولهم إلى المستشفيات مع الاستجابة الفورية لـ(336) حادث إنقاذ والسيطرة على (92) حريقا.

وبين الترك خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني على إذاعة “الأمن العام”، اليوم الأحد، أن فرق الإسعاف المتخصصة في الدفاع المدني نجحت بإجراء عمليتي ولادة إحداهما في المنزل بلواء الرمثا والأخرى داخل سيارة الإسعاف في لواء بني عبيد، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وحالة الطفلين جيدة.

وأضاف أنه تم إسعاف 10 أشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع بحوادث متفرقة من حريق شقة أو استنشاقهم لغاز مدفأة في العاصمة عمان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية بمواقع إصابتهم ونقلهم لأقرب مستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد الترك ضرورة التأكد من سلامة المدافئ بكافة أنواعها؛ من تفقد الأسلاك المُعرّاة واستبدالها بأسلاك آمنة بالنسبة لمدافئ الكهرباء والتأكد من مانع تسرب الغاز (الجلدة) وسلامة الخرطوم الواصل لمدافئ الغاز وتجنب استخدامها لتجفيف الملابس أو الطهي لتجنب حوادث الحريق أو استنشاق الغاز.

ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، مؤكداً أن “نشامى الدفاع المدني” متواجدون على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة بمختلف الظروف والمواقع.