إربد: “السكنات” الجامعية مهجورة.. ومستثمروها يتكبدون خسائر للعام الثاني

أحمد التميمي

إربد- باتت “السكنات” الجامعية، للعام الثاني على التوالي، مهجورة من الطلاب، مع استمرار تعليق وزارة التعليم العالي التعلم الوجاهي في الجامعات بسبب مخاوف تفشي فيروس “كورونا”، ما كبد أصحابها خسائر فادحة.

وبحسب رئيس فرع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع إربد المهندس زيد التميمي، فإن استمرار تعليق الدوام في الجامعات للعام الثاني على التوالي تسبب بخسائر مادية فادحة للمستثمرين في قطاع “السكنات” والشقق السكنية.

وأضاف التميمي أن معظم “السكنات” المحيطة بجامعة اليرموك والشقق السكنية التي تم استثمارها في سنوات سابقة لتأجيرها للطلبة، باتت الآن خاوية في ظل عدم وجود طلبة سواء عربا أو أردنيين من خارج محافظة إربد.

وأشار التميمي إلى أن منطقة الحي الجنوبي في مدينة إربد كانت تعتمد على دوام الطلبة في تأجير الشقق السكنية فيها، إلا أنه وبعد إغلاق الجامعات باتت تلك الشقق والمقدرة بالمئات فارغة، ما تسبب بخسائر مالية لأصحابها الذين استثمروا بهذا القطاع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولفت إلى أن العديد من المواطنين قاموا، في سنوات سابقة، بشراء شقق سكنية (استوديوهات) بقروض من البنوك، لغايات استثمارها وتحسين مستوى دخلهم.

وأشار إلى أن تلك الشقق أصبحت خاوية وغير مؤجرة منذ بداية الجائحة، الأمر الذي رتب عليهم مبالغ مالية لالتزامهم بأقساط بنكية تجاه البنوك.

وأوضح أن العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا في سنوات سابقة بتشييد “سكنات” لغايات تأجيرها للطلبة، وخصوصا في منطقة جامعة اليرموك.

وأكد التميمي أن نسبة إشغال السكنات الجامعية والشقق السكنية في محيط جامعة اليرموك كانت تصل الى 100 % قبل جائحة “كورونا”، فيما باتت الآن لا تتجاوز 1 % لعدم وجود طلبة.

وأشار إلى أن العديد من الطلبة، وخصوصا الطلبة العرب والأجانب، باتوا يقبلون على استئجار الغرف الفندقية بشكل يومي لوجود التعلم عن البعد بدلا من استئجار شقة كل 4 فصول.

وقال محمد الحموري، إنه قبل 3 سنوات قام بشراء شقة سكنية مساحتها 60 مترا بالقرب من جامعة اليرموك، بهدف استثمارها بتأجيرها للطلبة.

ولفت إلى أنه اقترض من أحد البنوك مبلغ 30 ألف دينار بواقع 150 دينارا تسدد بشكل شهري للبنك، مؤكدا أنه كان يؤجر الشقة بالمبلغ ذاته، إلا أنه وفي ظل عدم وجود طلبة في الوقت الحالي فإن الشقة فارغة.

وأوضح أنه هناك أقساطا شهرية باتت مترتبة عليه للبنك، ما سيتسبب بقيام البنك بالحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني في ظل عدم قدرته على دفع الأقساط.

ودعا الحموري، إلى ضرورة المواءمة بين الحفاظ على الصحة من فيروس “كورونا” والاقتصاد، مؤكدا أن استمرار إغلاق الجامعات تسبب بخسائر فادحة للمواطنين.

وقالت موظفة في أحد “سكنات” الطالبات، إن السكن الذي يضم العشرات من الشقق بات فارغا من الطلبة منذ بداية الجائحة، بعد أن تحول التعلم ليصبح عن بعد وتعليق دوام الجامعات.

وأشارت إلى أن صاحب السكن اضطر إلى الاستغناء عن الموظفين، لعدم وجود مردود مالي، لافتة إلى أن الشقق مساحتها صغيرة ولا تصلح لتأجيرها لعائلات، لأنها مصممة للطالبات.

وقال التاجر أيمن الغزاوي، إن شارع جامعة اليرموك الذي كان يكتظ بطلبة الجامعات، بات الآن شبه خال من المارة بعد قرار تعليق دوام الجامعات.

وأشار إلى أن هناك طلبة من خارج المحافظة وطلبة وافدين كانوا يستأجرون شققا سكنية في محيط الجامعة، إلا أنه خلال جائحة “كورونا” والتعلم عن بعد فإن معظم الطلبة غادروا المحافظة.

وأكد الغزاوي، أن هؤلاء الطلبة كان يضخون أموالا كبيرة في المحال التجارية لشراء احتياجاتهم، بيد أنها الآن انقطعت عن معظم هذه المحال.

وأوضح أن معظم المحال التجارية في شارع الجامعة باتت تعاني من عدم وجود إقبال عليها، مشيرا إلى أن العشرات من المحال أغلقت لحالة الركود التي تشهدها.

وبدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن الحركة التجارية في منطقة جامعة اليرموك شبه معدومة لعدم وجود طلبة.

وأضاف أن العديد من المحال كالمكتبات ومحال الإنترنت والكوفي شوب والمطاعم أغلقت أبوابها، لاعتمادها بشكل مباشر على الطلبة.

وأشار إلى أن “سكنات” الطلبة والشقق السكنية من ضمن القطاعات المتضررة بسبب تعليق الدوام في الجامعات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 70 ألف طالب يدرسون في 5 جامعات بالمحافظة هي: اليرموك والعلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية وإربد الأهلية وجدارا، كانوا يؤمون محيط جامعة اليرموك يوميا، والآن لا يؤمه سوى العشرات.

وأكد الشوحة، أن المئات من الطلبة كانوا يستأجرون شققا سكنية و”سكنات” طلابية جميعها تضررت لعدم وجود طلبة، إضافة إلى تضرر المحال التجارية المجاورة للسكنات التي كانت تستفيد من الطلبة.