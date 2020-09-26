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إربد: العثور على جثة فتى و”الأمن” يحقق

منذ ساعتين

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اربد – الغد – تحقق الاجهزة الامنية في شرطة اربد، اليوم السبت، في حادثة العثور على جثة فتى 15 عاما مرمي في احد الساحات العامة في منطقة الحي الجنوبي الغربي في اربد، وفق مصدر امني.
وقال المصدر ان بلاغا ورد على غرفة العمليات بوجود جثة لاحد الاشخاص، حيث تحرك المختبر الجنائي والطبيب الشرعي والمدعي العام.
واشار المصدر الى انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي في اقليم الشمال للوقوف على اسباب الوفاة.

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