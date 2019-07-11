إربد: منع تواجد البسطات أمام المسجد الكبير

أحمد التميمي

إربد– أبلغت بلدية إربد الكبرى أصحاب البسطات المتواجدين أمام ساحة ومداخل مسجد إربد الكبير باستحالة استمرار تواجدهم في تلك المنطقة خاصة بعد التحسينات التي أقامتها البلدية في محيط المسجد والتي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على حرمته ونظافة محيطه ومنع تواجد البسطات والباعة المتجولين في محيطه وتسهيل عملية دخول وخروج المصلين.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني خلال لقاء جمعه بأصحاب البسطات وعدد من أصحاب المحال التجارية في سوق الخضار، إن البلدية ستقوم بنقل جميع هذه البسطات وتحديد موقع تواجدها ليكون في الشارع الواقع في الجهة الغربية من المسجد.

وحسب بني هاني فإن وجود هذه البسطات غير قانوني بالأصل كما ان قيام أصحاب المحال بعرض بضائعهم خارج المحل يعتبر مخالفة كذلك إلا ان البلدية وتقديراً منها للظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني وكون محاربة الناس في أرزاقهم ليست غايتها ولا هدفها قررت التعامل مع هذا الموضوع بروح القانون بهدف عدم إلحاق الضرر بأي شخص.

ونوه بني هاني إلى ان البلدية ستقوم بتفصيل وصناعة 48 بسطة توضع في الشارع المتفق عليه بالإضافة لعمل مظلات خاصة بها وتوزيعها على أصحاب البسطات السابقين وهم محصورون ومعروفون لديها بالإسم، بالإضافة لضمان ابتعادها عن بوابات المحال التجارية وعدم تعطيل الحركة امام هذه المحلات، كما ستقوم البلدية بتأمين ممرات للمشاة في المنطقة بشكل يضمن حركة المواطنين المتسوقين براحة تامة.

وأضاف ان البلدية ستقوم بكل ما ذكر بالمجان ودون اي مقابل لان هدفها في هذا الأمر تحديداً هو التنظيم والحفاظ على حرمة المسجد ومحيطه وليس لها اي اهداف ربحية في هذا الشأن والأهم وهو القضاء على جميع المكاره الصحية التي كانت تتواجد في المنطقة.