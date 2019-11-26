إربد .. القبض على شخصين أطلقا عيارات نارية داخل جامعة اليرموك

عمان – القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، اطلق أحدهما عيارات نارية بالهواء داخل إحدى الجامعات بمحافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن بلاغا ورد ظهر اليوم الثلاثاء لمديرية شرطة محافظة اربد حول قيام ثلاثة اشخاص وعلى اثر خلافات سابقة مع آخرين باطلاق عيارات نارية بالهواء من قبل احدهم داخل احدى الجامعات بالمحافظة والفرار من المكان دون وقوع اية اصابات تذكر وبوشرت التحقيق.

واضاف انه جرى وفور تحديد هوية الاشخاص، القاء القبض على اثنين منهم وضبط السلاح الناري، وبوشر التحقيق معهما، فيما البحث ما زال جاريا عن الشخص الثالث.- (بترا)