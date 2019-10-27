إربد: القلب الأسود يصيب 3% من البطاطا المنتشرة في الأسواق

أحمد التميمي

إربد – خلصت لجنة فنية مشكلة من مهندسي مديرية الزراعة في إربد والشرطة البيئية، التي قامت بالكشف على مادة البطاطا في السوق المركزي الرئيسي، أن نسبة البطاطا المصابة بمرض القلب الأسود والبقعات 3%.

وحسب مدير الزراعة الدكتور عبد الوالي الطاهات، فإنه تم فحص 70 طنا من البطاطا من قبل اللجنة بشكل عشوائي حيث قدرت نسبة البطاطا من نفس العينات والمخالفة للمواصفات الفنية القياسية الأردنية 8%، بالإضافة إلى البطاطا المصابة بالمرض والبالغ نسبتها 3%.

وحسب الطاهات، فإن سوء التخزين في البرادات من قبل التجار لمدة البطاطا لمدة تزيد عن 4 شهور تسبب بظهور البقع السوداء وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وتلقت حماية المستهلك، اليوم، شكاوى عديدة تتعلق بوجود بطاطا غير صالحة للاستهلاك يظهر عليها العفن من الخارج وعند فتحها يتبين أنها تحتوي على بقع سوداء ذات رائحة كريهة تباع في الأسواق المحلية وخاصة في أسواق محافظات الشمال.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم، الجهات الرقابية تكثيف الرقابة على جميع اسواق المملكة للحد من دخول البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري و”خاصة سلعة البطاطا التي قد تسبب تناولها تسممات خطيرة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان نتيجة لاحتوائها على مادة العفن التي تعتبر خطيرة”.

[email protected]