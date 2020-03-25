إربد.. المحافظة على التسوق الآمن من البقالات واكتظاظ في الحسبة

احمد التميمي

اربد – فيما شهدت اسواق المواد التموينية في اربد اقبالا من المواطنين، وسط محافظتهم على نظام الدور وترك مسافة أمان ما بين المواطنين الذين اصطفوا على الدور للحصول على احتياجاتهم، شهدت سوق الخضار وسط البلد وبعض المحال اكتظاظًا.

وقام المواطنون بالاصطفاف على الدور أمام الأسواق التجارية وإدخال كل ٣ مواطنين للسوق لشراء احتياجاتهم.

وقامت إدارة الأسواق بوضع المعقمات والقفزات على مدخل الأسواق للحفاظ على السلامة العامة.

وقال عضو غرفة تجارة إربد وصاحب اسواق الرشدان الاستهلاكية محمود الرشدان ان المواطنين ملتزميون بتعليمات السلامة العامة ولم تشهد الاسواق اي تهافت على شراء السلع التموينية.

واشار الى ان المواطنين قاموا بالاصطفاف على نظام الدور دون وجود اي دوريات امنية.

بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الى عدم التهافت على الاسواق وخصوصا وان المحال تعمل من الساعة العاشرة للساعة السادسة وهذا وقت كاف حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم.

واكد الشوحة ان جميع المواد التموينية متوفرة وتكفي الاسواق لمدة عام، داعيا الى ضرورة الحفاظ على السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.