“إربد الميداني” يستقبل 12 حالة كورونا من اقليم الوسط

احمد التميمي

اربد – استقبل مستشفى اربد الميداني 12 حالة كورونا من اقليم الوسط، وفق مدير المستشفى الدكتور عماد ابو اليقين.

وقال ابو اليقين انه تم التنسيق لنقل تلك الحالات برفقة طاقم طبي وتمريضي من خلال غرفة العمليات وزارة الصحة.

واشار الى وجود 30 مريض في غرف العناية الحثيثة بنسبة 60%, فيما يبلغ عدد الاسرة المخصصة للعناية ٤٨ سرير.

واشار الى وجود 60 حالة كورونا في اقسام المستشفى من اصل 300 سرير مخصصه في المستشفى وبنسبة اشغال 30%.

ولفت الى ان عدد الاصابات الموجودة على اجهزة التنفس الاصطناعي 11 حالة وحالتهم العامة حرجة .

واكد ابو اليقين ان عدد الادخالات اليومية للمستشفى يبلغ 20 حالة، فيما يبلغ عدد حالات الشفاء 15 حالة.

وقال ان الوضع في المستشفى مريح ولا يوجد هناك اي مشكلة بنسبة الاشغال باستثناء غرف العناية والتي يحتاج المريض لفترة طويلة للعلاج.