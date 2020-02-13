إربد: “النقابات المهنية” ينتقد استثناءه من عضوية لجنة إربد عاصمة الثقافة العربية

أحمد التميمي

إربد- انتقد مجمع النقابات المهنية في اربد من استثناءهم من عضوية اللجنة الوطنية العليا للتحضير والاستعداد لفعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢١ .

واكد رئيس مجلس فرع اربد لنقابة المهندسين الزراعيين عضو اللجنة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في اربد المهندس الزراعي ماجد عبندة ان استثناء مجمع النقابات المهنية من هذه اللجنة وهو أمر مستغرب لما تلعبه النقابات المهنية من دور كبير في الفعل الثقافي في المحافظة.

وقال ان المجمع يحتضن لجنتين من أنشط اللجان على مستوى المحافظة وهما اللجنة الثقافية ولجنة تعريب العلوم والتي كان لهما النشاط الواضح منذ إنشائها في تنظيم الندوات والمحاضرات في كافة المجالات الثقافية والأدبية والعلمية .

واضاف ان للمجمع دورا مهما في عام ٢٠٠٧ يوم كانت اربد مدينة الثقافة الاردنية فقد فتح المجمع أبوابه لكافة الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية وأقيمت فيه العديد من المعارض الفنية والندوات الأدبية و الأمسيات الشعرية والأيام العلمية.

كما كان المجمع اول مكان في محافظة اربد يقام به معرض كتاب الأسرة والذي ما زالت تقيمه وزارة الثقافة حتى الآن. كما استضاف المجمع بعض اجتماعات اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا.

واكد انه لا بد ان يمثل المجمع بهذه اللجنة من باب الاحترام لشريحة مهمة في المجتمع الاربدي او من باب الوفاء للدور الذي قام به عام ٢٠٠٧.

وكان مجلس الوزراء، قرر اليوم الخميس، تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتحضير والاستعداد لفعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2021، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وتتمثل غايات اللجنة بوضع الرؤية العامة لهذه المناسبة والمصادقة على توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بالبرامج والمشاريع والفعاليات التي ستقام وآليات تنفيذها، والسعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع والفعاليات.

وبموجب كتاب التشكيل، فإن اللجنة تضم الدكتور عبد الرؤوف الروابدة/ نائبا للرئيس، وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، الدكتور صالح ارشيدات، وجيه عزايزة، مازن الخصاونة، أمين عام وزارة الثقافة، أمين عام وزارة المالية، أمين عام وزارة السياحة والآثار، محافظ إربد، رئيس جامعة اليرموك، طلال الكوفحي، جميل النمري من مؤسسة إعمار مدينة إربد، يونس الجمرة، ناريمان الروسان، رئيس بلدية إربد الكبرى، رئيس مجلس محافظة إربد، المحامي عبد الرؤوف التل، مدير التربية والتعليم لقصبة إربد، رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين في إربد، الأديب هاشم غرايبة، الكاتبة سميحة خريس، الدكتور لطفي أبو الهيجاء، ربيعة الناصر، محمد العامري، خالد الشراري، رائد سمارة، آمنة الزعبي، المهندس منذر احمد مفلح البطاينة، ومديرة العلاقات الثقافية الدولية والعامة في وزارة الثقافة رولا عواد مقررا للجنة.